قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لليوم الثالث| أسعار الذهب في مصر تستقر عند هذا المستوى.. وعيار 21 مفاجأة
تفاصيل وشروط قروض "الأوقاف" للعاملين بالوزارة وموظفي الحكومة
رسميًا.. أيوب بوعدي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2026
إيطاليا تواجه تركيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقناة الناقلة
صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
القوات المسلحة اليمنية تعلن السيطرة على مدينة المخا بمحافظة تعز
سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي
نجاح طبي جديد بمستشفى العاصمة الجديدة.. إعادة زراعة طرف علوي مبـ.تور بالكامل
القوات اليمنية تسيطر على مدينة المخا غرب تعز
القومية للأنفاق تكشف حقيقة وجود أعطال أو تسريب غاز في الخط الثاني للمترو
وكيل كيروش يكشف عن مفاوضات مع منتخب البحرين.. وموقفه من تدريب الوداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

محمد الشناوي وشوبير
محمد الشناوي وشوبير
عمرو مصطفى

رفض سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة عقد جلسة تجمع محمد الشناوي، قائد الفريق، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، لتصفية الأجواء بينهما عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر.

رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير

 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، اقترح عقد جلسة بين الشناوي وشوبير، عقب انتظام الثنائي في تدريبات الأهلي، من أجل إنهاء أي خلافات أو حالة توتر ربما نشأت بينهما خلال وجودهما مع المنتخب الوطني.

وأوضح المصدر ، أن سيد عبد الحفيظ رفض المقترح، مؤكدًا أن العلاقة بين الشناوي وشوبير داخل الأهلي جيدة، ولا توجد أزمة حقيقية تستدعي تدخل الجهاز الإداري لعقد جلسة بينهما.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي، على ضرورة الفصل بين ما يحدث داخل معسكر المنتخب الوطني وما يدور داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن أي مواقف أو خلافات تحدث بين اللاعبين خلال فترة التواجد مع المنتخب لا يجب أن تنتقل إلى غرفة ملابس الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن عبد الحفيظ طالب بعدم تضخيم أي مواقف حدثت بين الحارسين، والحفاظ على استقرار الفريق قبل ارتباطاته المقبلة، خاصة أن الأهلي مقبل على مواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

واختتم المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لا ترى وجود أزمة بين الشناوي وشوبير داخل الفريق، وأن الأولوية حاليًا هي التركيز في التدريبات والاستحقاقات المقبلة، بعيدًا عن أي أجواء أو أزمات صاحبت معسكر منتخب مصر.

مصطفى شوبير محمد الشناوي الأهلي سيد عبد الحفيظ منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

الدولار

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يتابع استعدادات مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية لبدء العام الأكاديمي الجديد

المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب

رئيس مجلس الدولة يتابع انتظام العمل بدوائر المحكمة الإدارية العليا

التكيف مع تغير المناخ

التنمية المحلية والبيئة: أفريقيا تحتاج لـ277 مليار دولار سنويا للوفاء بالتزاماتها المناخية

بالصور

وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين
تفتيح الأبطين

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد