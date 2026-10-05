سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

رفض سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة عقد جلسة تجمع محمد الشناوي، قائد الفريق، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، لتصفية الأجواء بينهما عقب عودتهما من معسكر منتخب مصر.

رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، اقترح عقد جلسة بين الشناوي وشوبير، عقب انتظام الثنائي في تدريبات الأهلي، من أجل إنهاء أي خلافات أو حالة توتر ربما نشأت بينهما خلال وجودهما مع المنتخب الوطني.

وأوضح المصدر ، أن سيد عبد الحفيظ رفض المقترح، مؤكدًا أن العلاقة بين الشناوي وشوبير داخل الأهلي جيدة، ولا توجد أزمة حقيقية تستدعي تدخل الجهاز الإداري لعقد جلسة بينهما.

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي، على ضرورة الفصل بين ما يحدث داخل معسكر المنتخب الوطني وما يدور داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن أي مواقف أو خلافات تحدث بين اللاعبين خلال فترة التواجد مع المنتخب لا يجب أن تنتقل إلى غرفة ملابس الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن عبد الحفيظ طالب بعدم تضخيم أي مواقف حدثت بين الحارسين، والحفاظ على استقرار الفريق قبل ارتباطاته المقبلة، خاصة أن الأهلي مقبل على مواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

واختتم المصدر تصريحاته، بالتأكيد على أن إدارة الأهلي لا ترى وجود أزمة بين الشناوي وشوبير داخل الفريق، وأن الأولوية حاليًا هي التركيز في التدريبات والاستحقاقات المقبلة، بعيدًا عن أي أجواء أو أزمات صاحبت معسكر منتخب مصر.