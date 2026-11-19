أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أحمد اليوسف، عن توصل الاتحاد لاتفاق لإقامة مباراة ودية مع نادي برشلونة الإسباني، خلال شهر فبراير المقبل، بالتزامن مع احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية.

وقال أحمد اليوسف، في تصريحات عبر موقع (الميدان) الكويتي: "إن هناك اتفاقية تعاون بين الاتحاد الكويتي لكرة القدم ونادي برشلونة، تتضمن عدة جوانب لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإسبانية في تطوير كرة القدم الكويتية".

وبحسب اليوسف، فإن "الاتفاقية تتضمن إرسال وفد من الاتحاد إلى نادي برشلونة، لقضاء عدة أيام في معايشة والاستفادة من خبرات النادي، خاصة في مجال الرياضة النسائية، إلى جانب ترشيح عدد من المدربين الإسبان لتولي تدريب منتخبات الكويت للناشئين".

وكشف اليوسف عن أنه تم الاتفاق أيضاً على إقامة مباراة ودية بين منتخب الكويت ونادي برشلونة، خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، تزامنًا مع الأعياد الوطنية في الكويت، وتبقى مسألة إقامة المباراة مرتبطة بمدى توافق الموعد مع برنامج النادي الإسباني.

بدوره.. قال رافا يوستي نائب رئيس برشلونة في تصريحات صحفية: "سندرس الأمر جيداً، فلا يوجد شئ محسوم حتى اليوم لأن جدول مباريات الفريق الأول مزدحم للغاية بين بطولات الدوري وكأس السوبر ودوري الأبطال".

واكد أن النادي سيدرس إمكانية خوض هذه المباراة بالتشاور مع المدرب هانسي فليك والمدير الرياضي ديكو واللاعبين، لاتخاذ القرار المناسب.