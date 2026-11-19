تجاوزت القيمة السوقية لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي حاجز تريليوني دولار، خلال أول ظهور لأسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية اليوم الخميس، بعدما قفزت أسهم الشركة إلى مستويات قياسية، متفوقة بذلك على الطرح الضخم لشركة «سبيس إكس» في يونيو الماضي، وسط إقبال المستثمرين على شراء أسهم أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة تدرج أسهمها في الأسواق العامة.

وافتتح سهم «أنثروبيك» التداول عند 111.5 دولار، بارتفاع 34% مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 83 دولارا للسهم، قبل أن يتراجع إلى 105.11 دولار، فيما وصلت القيمة السوقية للشركة خلال التداولات إلى نحو 2.1 تريليون دولار. وجمعت الشركة 81 مليار دولار من خلال الطرح، بعدما باعت 980 مليون سهم بسعر 83 دولارا، متجاوزة النطاق السعري الأولي الذي تراوح بين 70 و78 دولارا، فيما قد تصل حصيلة الطرح إلى 93.5 مليار دولار حال ممارسة الجهات القائمة على تغطيته خيار شراء أسهم إضافية بالكامل.

ويعد هذا الطرح أول إدراج عام لشركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يجعل «أنثروبيك» معيارا رئيسيا لتقييم أداء القطاع في الأسواق المالية، وسط توقعات بأن تحذو شركة «أوبن إيه آي» حذوها من خلال طرح عام محتمل في عام 2027.

و تجاوزت قيمة التمويلات التي جمعتها «أنثروبيك» 107 مليارات دولار، بما يشمل 26 مليار دولار إضافية من خلال طرح خاص شاركت فيه شركات «إيه إم دي» و«برودكوم» و«ألفابت» عبر وحدة «جوجل»، و«مايكرون» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تي إس إم سي».

وجاء الإدراج في وقت شهد فيه قطاع التكنولوجيا موجة من التقلبات، وسط تزايد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق اللازم لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، إلى جانب تنامي أعباء الديون واحتمالات عدم تحقيق العوائد الاستثمارية المتوقعة. ورغم تراجع حدة التفاؤل الذي أحاط بالقطاع خلال الأسابيع الماضية، أظهر الطرح طلبا قويا على أسهم الشركة، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في هذا المجال، وإن كانت بعض التقديرات ترى أن جزءا من الإقبال يرجع إلى رغبة المستثمرين في عدم تفويت فرصة الاستثمار في واحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن الشركة تأمل في الحصول على تصنيف ائتماني استثماري خلال المستقبل، مشيرا إلى أن الاقتراض يمثل إحدى الأدوات التمويلية المتاحة التي تعتزم الشركة استخدامها في مرحلة مقبلة. وتقدر التزامات «أنثروبيك» المتعلقة بالقدرات الحاسوبية بنحو 900 مليار دولار مع شركاء من بينهم «أمازون» و«ألفابت»، وهو ما يعكس اعتماد خطط نموها المتسارعة على تأمين قدرات حوسبة ضخمة في المستقبل.

ومن المتوقع أن يحقق الطرح عوائد كبيرة للمؤسسات المالية القائمة عليه، بقيادة «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي»، إذ أظهرت إفصاحات تنظيمية أن عمولاتها قد تصل إلى 550 مليون دولار.

ويرجح أن يؤدي الإدراج إلى خلق ثروات كبيرة للمؤسسين والعاملين بالشركة، إذ بلغت القيمة الإجمالية لحصص الرئيس التنفيذي والمؤسسين الستة الآخرين، الذين يمتلكون مجتمعين نحو 10% من الشركة، قرابة 150 مليار دولار وفقا لسعر الطرح.

وفي المقابل، تواجه الشركة تحديا يتمثل في إثبات قدرتها على تحقيق أرباح تبرر قيمتها السوقية الضخمة، في ظل تصاعد الجدل بشأن احتمال دخول طفرة الذكاء الاصطناعي مرحلة فقاعة استثمارية، خاصة مع تشابك صفقات التمويل بين شركات الذكاء الاصطناعي ومصنعي الرقائق ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية والمستثمرين.

وحذر مستثمرون من أن الشركة يتعين عليها الوصول إلى الربحية في وقت قريب، مشيرين إلى أن استمرار نموها السريع لن يكون كافيا وحده لتبرير التقييم المرتفع.

وأشارت «أنثروبيك» في نشرة الطرح إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تتصرف بصورة غير متوقعة وتتطور بوتيرة أسرع من آليات الرقابة والإشراف، بما يفرض تحديات إضافية على الشركة في الموازنة بين مواصلة التوسع والاستجابة للدعوات المطالبة بإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.