أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام 6 و 7 و 8 يناير 2027 احتراما لأعياد الأخوة المسيحيين



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ، مؤكدة انطلاقها من 9 يناير 2027 إلى 14 يناير 2027.

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، مؤكدة أنها تبدأ من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم لالفني، أن موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني بدءا من السبت 9 يناير 2027

موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2027

حيث تقرر رسميا عقد امتحانات الثانوية العامة 2027 الدور الأول من 26 يونيو 2027 حتى 21 يوليو 2027

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027 من 29 مايو 2027 حتى 10 يونيو 2027

موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 يكون من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ،

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بناءا على ذلك تكون مدة إجازة نصف العام 2027 في المدارس أسبوعين فقط ، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

ونصت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما .