شاركت وزارة الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعشرين للجمعية المصرية لأمراض الدم، المنعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري بالقاهرة، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي أمراض الدم بالجامعات المصرية، إلى جانب خبراء دوليين من مراكز ومؤسسات طبية وبحثية مرموقة، من بينها مركز إم دي أندرسون للسرطان بالولايات المتحدة وجامعة تورينو بإيطاليا، حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار حرصها على دعم التعليم الطبي المستمر، وإتاحة الفرصة أمام الأطباء للاطلاع على أحدث البروتوكولات والتقنيات التشخيصية والعلاجية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز الطبية الدولية، بما يسهم في تطوير الأداء المهني ورفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة بالمنشآت الصحية.

جلسات علمية متخصصة على مدار يومين

وتضمن المؤتمر 10 جلسات علمية متخصصة على مدار يومين، تناولت أحدث البروتوكولات العالمية لتشخيص وعلاج أمراض الدم الحميدة، ومنها أنواع الأنيميا المختلفة واضطرابات النزيف والتجلط، إلى جانب أحدث التطورات العلاجية في مجال أورام الدم وعلى رأسها الليمفوما والمايلوما المتعددة، كما استعرضت إحدى الجلسات التقنيات الحديثة في زراعة نخاع العظام والمضاعفات الناتجة عن التفاعلات البيولوجية بين خلايا المتبرع والمتلقي وآليات التعامل معها إكلينيكياً، فضلاً عن عرض ومناقشة عدد من الحالات الإكلينيكية النادرة والمعقدة والأبحاث العلمية المتميزة التي قدمها الأطباء، بما يسهم في نقل الخبرات التطبيقية وتعزيز القدرات الإكلينيكية، خاصة لشباب الأطباء، وتشجيع البحث العلمي.



واستعرضت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ أمراض الدم ورئيس المؤتمر، الدور العلمي للجمعية المصرية لأمراض الدم منذ تأسيسها عام 2003 في دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر وتعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين، بما يسهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمرضى أمراض الدم.

وفي إحدى الجلسات العلمية سلطت الضوء على التأثيرات الصحية المحتملة للتعرض للمبيدات الحشرية والمعطرات الكيميائية المنزلية، خاصة لدى الأطفال والرضع، وانعكاساتها المحتملة على وظائف نخاع العظام وإنتاج خلايا الدم الأساسية.

نشر الثقافة الصحية

وأشادت البشلاوي بالدور التوعوي والإعلامي لوزارة الصحة والسكان في نشر الثقافة الصحية والوقائية، مثمنة جهود الوزارة في تعزيز الوعي المجتمعي بالأمراض وسبل الوقاية منها، وأكدت أهمية تكثيف الرسائل التوعوية الموجهة إلى الأمهات وأولياء الأمور بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات الحشرية والمعطرات الكيميائية المنزلية واتباع الممارسات الوقائية التي تحد من تعرض الأطفال والرضع لهذه المركبات، بما يسهم في حماية صحتهم والحد من المخاطر الصحية المحتملة.