عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة أدوية حكمة مصر، لاستعراض فرص التعاون في مجال التوطين والتوسع بصناعة الدواء، وعلى رأسها أدوية أمراض الأورام والدم والمناعة، وزيادة القدرات التصنيعية المحلية، وذلك في إطار توجه الدولة بدعم الصناعات الدوائية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل من جانب الشركة حول القدرة الإنتاجية وحجم الأنشطة التي تمارسها محليًا وعالميًا، إلى جانب الرؤى والأفكار المستقبلية بشأن تطوير آليات التوسع في الصناعات الدوائية وخلق فرص جديدة أمام الاستثمار الدوائي، بما يحقق الأمن الدوائي.

استقطاب وتطبيق تكنولوجيا حديثة للصناعات الدوائية

وأضاف أن الاجتماع شهد التباحث في استقطاب وتطبيق تكنولوجيا حديثة للصناعات الدوائية، والتعاون في اكتشاف فرص استثمارية جديدة، واتفق الطرفان على تبادل كافة أدوات الدعم في هذا الشأن، وتذليل التحديات أمام تكنولوجيا التصنيع بهدف التوسع والتيسير من الإنتاجية الدوائية بأعلى معايير الكفاءة، بما ينعكس إيجابيًا على خدمة المريض المصري.

حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نسمة نصر، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب شركة حكمة مصر، الدكتور تامر جردانة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بمصر والسودان، والدكتور باسل شقو، نائب رئيس قطاع المبيعات والتسويق، والسيد سامر رؤوف، المدير التجاري.