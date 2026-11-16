وزير الصحة: بروتوكول تعاون مع مستشفى تكساس للأطفال لتطوير خدمات الرعاية المتخصصة

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومستشفى تكساس للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تطوير منظومة الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في مصر والاستفادة من الخبرات الطبية العالمية ودعم تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية ونقل الخبرات في مجالات طب الأطفال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأطفال من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والطبية لمستشفى تكساس للأطفال وكلية بايلور للطب وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في التخصصات الدقيقة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال.

تدريب الأطباء وأطقم التمريض

وعلى هامش التوقيع عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي مستشفى تكساس للأطفال لمناقشة مجالات التعاون وآليات تنفيذ البروتوكول بما يشمل تقديم الخدمات العلاجية المتخصصة وتدريب الأطباء وأطقم التمريض ونقل الخبرات الطبية والتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار الطبي، مؤكدًا أهمية أن يمتد التعاون إلى تقديم خدمات علاجية متخصصة للأطفال وألا يقتصر على التدريب وبناء القدرات فقط، ومشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الطبية العالمية في تطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال وتحقيق مردود مباشر على صحة المرضى مع التركيز على التخصصات الدقيقة وخدمات التأهيل الطبي بما يسهم في تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية المتقدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول آليات تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الطبية المصرية وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتعاون في الأبحاث الطبية بما يدعم تطوير الممارسات العلاجية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الطبية المتاحة وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات العلاجية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ومن جانبهم استعرض ممثلو مستشفى تكساس للأطفال خبراتهم في تنفيذ برامج التعاون الدولي والشراكات الطبية مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ودعم تدريب الكوادر الطبية وتطوير الخدمات العلاجية والبحثية بما يسهم في تحقيق أهداف الشراكة واستدامة نتائجها، ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الخدمات الصحية المتخصصة ورفع كفاءة الكوادر الطبية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للأطفال في مصر.

ووقّع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومن جانب مستشفى تكساس للأطفال الدكتور آدم جيبسون مدير إدارة الصحة العالمية بمستشفى تكساس للأطفال.