وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الإنجاز والبدء الفوري في تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ونقل أحدث العلوم والتطبيقات الصحية وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اليوم لااجتماع موسع بحضور الفريق أحمد سعد علي الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي الجهات المعنية وقيادات الوزارة، إلى جانب وفد الشركة المتقدمة لتنفيذ المشروع، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في دعم المنظومة الصحية.

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة كافة البيانات والتفاصيل المتعلقة بالمشروع والوقوف على ما تم إنجازه وما هو مستهدف خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية بوضوح وتقديم إجابات محددة بشأن الملفات المطروحة، بما يضمن الانتقال إلى خطوات تنفيذية فعلية وتحقيق نتائج ملموسة وفق المستهدفات المحددة.

من جانبه، أكد الشاذلي ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتنفيذ المشروعات الكبرى والاستفادة من القدرات الوطنية في مجالي الإنشاءات والهندسة، مع إحكام المتابعة الإدارية والفنية لمختلف مراحل التنفيذ بما يضمن جودة الأعمال وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار ، أن الاجتماع تناول الجوانب الإدارية والقانونية والمالية وتفاصيل التعاقد، مؤكدًا أن المناقشات عكست التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة والجهات المعنية لاستكمال الدراسات واستيفاء الأطر التنظيمية والإجرائية تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية، بما يدعم تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.