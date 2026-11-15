بأيديهما وتحت الإكراه.. الاحتلال الإسرائيلي يجبر شقيقين على هدم منزليهما في القدس

في مشهد جديد يعكس معاناة الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شقيقين فلسطينيين على هدم منزليهما بأيديهما، في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت محافظة القدس بأن الشقيقين جهاد ولؤي محمد سلامة شقيرات اضطرا إلى تنفيذ عملية الهدم ذاتيا، بعد تعرضهما لضغوط وتهديدات مالية من سلطات الاحتلال، ما أدى إلى تشريد عائلتيهما وفقدانهما مأواهما.

وأوضحت المحافظة أن جهاد كان يقيم في منزله برفقة زوجته وابنته، بينما كان لؤي يعيش مع والديه وشقيقه أحمد، ليجد أفراد العائلتين أنفسهم بلا مأوى عقب هدم المنزلين.

وأضافت أن سلطات الاحتلال فرضت على العائلتين مخالفات مالية بلغت نحو 200 ألف شيكل، سددتا منها 14 ألف شيكل، كما هددتهما بتنفيذ عملية الهدم باستخدام آلياتها الخاصة، وتحميلهما تكاليف إضافية تصل إلى 120 ألف شيكل، الأمر الذي دفع الشقيقين إلى هدم منزليهما بنفسيهما لتجنب تلك الأعباء المالية

ولم تقتصر عملية الهدم على المنزلين فقط، بل امتدت لتشمل مخزنا ومستودعا وإسطبلا للخيول، إلى جانب مرافق مخصصة لتربية الطيور والحيوانات.

تأتي الواقعة في سياق استمرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يواجه السكان أوامر هدم بحجة البناء دون ترخيص، ويضطر بعضهم إلى تنفيذ الهدم ذاتيا تفاديا لتحميلهم تكاليف إضافية باهظة حال تنفيذ السلطات الإسرائيلية عمليات الهدم بواسطة معداتها.

وتثير هذه الإجراءات مخاوف متزايدة بشأن أوضاع العائلات الفلسطينية المتضررة، في ظل ما يترتب على هدم المنازل من فقدان المأوى وتشريد السكان وتهديد استقرارهم المعيشي.