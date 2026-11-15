قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
شوبير يدافع عن صلاح برسالة نارية لمنتقديه: «هتقولوا ولا يوم من أيامك»
رئيس حي الهرم يفي بوعده للطفل «محمود» ويبدأ تبليط شارع منزله بالإنترلوك .. شاهد
3.7 تريليون جنيه استثمارات..الرئيس السيسي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة
شكاوى من انتشار "البق" بعدد من مدارس القاهرة
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، العديد من الشكاوى من انتشار حشرة البق في عدد من المدارس بالقاهرة.

فعلى سبيل المثال استغاث أولياء أمور مدرسة مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات بالتجمع الأول عبر فيس بوك قائلين: نطالب برش المدرسة بالكامل لمنع انتشار حشرة البق في المدرسة، بعد أن تم التحقق بالفعل من وجود الحشرة بالمدرسة.

كما استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة الإمام الغزالى الأميرية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، عبر فيس بوك حيث قالوا:  المدرسة فيها بق، والمدرسة مافهاش اهتمام ولا نظافة، ذنبنا إيه في الإهمال ده بيوتنا هتخرب بسبب إهمال المدرسة، نغيّب ولادنا ولا نعمل إيه؟ لو الحشرة دخلت مع الطالب البيت هتملي البيت.


واستغاث أولياء أمور طلاب مدرسة [القومية العربية الخاصة بالخلفاوي] بمحافظة القاهرة، من انتشار حشرة البق في المدرسة.

وقال أولياء الامور عبر فيس بوك: "روحنا للإدارة واشتكينا أكتر من مرة، ولا رشوا ولا عقموا ولا كأن في حاجة! ، مع إن البق ده مش هزار، و بيتنقل في الشنط والهدوم وبيجي بيوتنا كلها، يعني مش مشكلة مدرسة بس، دي هتبقى مشكلة بيوت شبرا كلها.

وأضاف أولياء الأمور ، ذلك نطالب بما يلي :

- نزول لجنة من الطب الوقائي للمدرسة فوراً

- رش وتعقيم المدرسة كلها بشركة متخصصة بعد اخلاء المدرسة 

- محاسبة كل من تجاهل هذه المشكلة

كما انتشرت على فيس بوك استغاثة من ظهور حشرة البق في مدرسة السويس التجريبية بالزاوية الحمراء بالقاهرة ، وقال الأهالي في استغاثتهم عبر فيس بوك: نرجو من السادة المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارة التعليمية بالزاوية الحمراء التدخل العاجل لفحص مدرسة السويس التجريبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وجود حشرة البق والتعامل معها بشكل فوري وآمن، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدرسة.

وقال الأهالي : نطالب نحن أولياء الأمور ، بإجراء فحص عاجل وشامل لجميع الفصول والأثاث ، والاستعانة بجهة متخصصة لمكافحة الحشرات بطريقة آمنة ،و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انتشار المشكلة ن وإعلان الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة الطلاب ، ونرجو من المسؤولين سرعة الاستجابة وعدم تجاهل هذه الشكوى، لأن صحة أولادنا وسلامتهم مسؤولية لا تقبل التأجيل.

May be an image of text

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم ؟

حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيانات رسمية للرد على شكاوى انتشار حشرة “البق” في العديد من المدارس خاصة مدارس محافظة القاهرة .

May be an image of tick

May be an image of tick 

No photo description available.
المدارس الشكاوى حشرة البق انتشار حشرة البق المدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

ترشيحاتنا

تربية الأبناء

الأزهر للفتوى: التربية بالقصة وترسيخ القيم الإيمانية منذ الصغرأعظم الوسائل نفعًا

الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الهند

100 عام من العلم والدعوة.. جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمئويتها في الهند

الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

غداً.. مرصد الأزهر يطلق منتدى اسمع وتكلم تحت شعار "قيمنا قوتنا"

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد