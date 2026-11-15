شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، العديد من الشكاوى من انتشار حشرة البق في عدد من المدارس بالقاهرة.

فعلى سبيل المثال استغاث أولياء أمور مدرسة مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات بالتجمع الأول عبر فيس بوك قائلين: نطالب برش المدرسة بالكامل لمنع انتشار حشرة البق في المدرسة، بعد أن تم التحقق بالفعل من وجود الحشرة بالمدرسة.

كما استغاث أولياء أمور طلاب مدرسة الإمام الغزالى الأميرية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، عبر فيس بوك حيث قالوا: المدرسة فيها بق، والمدرسة مافهاش اهتمام ولا نظافة، ذنبنا إيه في الإهمال ده بيوتنا هتخرب بسبب إهمال المدرسة، نغيّب ولادنا ولا نعمل إيه؟ لو الحشرة دخلت مع الطالب البيت هتملي البيت.



واستغاث أولياء أمور طلاب مدرسة [القومية العربية الخاصة بالخلفاوي] بمحافظة القاهرة، من انتشار حشرة البق في المدرسة.

وقال أولياء الامور عبر فيس بوك: "روحنا للإدارة واشتكينا أكتر من مرة، ولا رشوا ولا عقموا ولا كأن في حاجة! ، مع إن البق ده مش هزار، و بيتنقل في الشنط والهدوم وبيجي بيوتنا كلها، يعني مش مشكلة مدرسة بس، دي هتبقى مشكلة بيوت شبرا كلها.

وأضاف أولياء الأمور ، ذلك نطالب بما يلي :

- نزول لجنة من الطب الوقائي للمدرسة فوراً

- رش وتعقيم المدرسة كلها بشركة متخصصة بعد اخلاء المدرسة

- محاسبة كل من تجاهل هذه المشكلة

كما انتشرت على فيس بوك استغاثة من ظهور حشرة البق في مدرسة السويس التجريبية بالزاوية الحمراء بالقاهرة ، وقال الأهالي في استغاثتهم عبر فيس بوك: نرجو من السادة المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارة التعليمية بالزاوية الحمراء التدخل العاجل لفحص مدرسة السويس التجريبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وجود حشرة البق والتعامل معها بشكل فوري وآمن، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدرسة.

وقال الأهالي : نطالب نحن أولياء الأمور ، بإجراء فحص عاجل وشامل لجميع الفصول والأثاث ، والاستعانة بجهة متخصصة لمكافحة الحشرات بطريقة آمنة ،و اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انتشار المشكلة ن وإعلان الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سلامة الطلاب ، ونرجو من المسؤولين سرعة الاستجابة وعدم تجاهل هذه الشكوى، لأن صحة أولادنا وسلامتهم مسؤولية لا تقبل التأجيل.

ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم ؟

حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي بيانات رسمية للرد على شكاوى انتشار حشرة “البق” في العديد من المدارس خاصة مدارس محافظة القاهرة .