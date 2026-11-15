قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
شوبير يدافع عن صلاح برسالة نارية لمنتقديه: «هتقولوا ولا يوم من أيامك»
رئيس حي الهرم يفي بوعده للطفل «محمود» ويبدأ تبليط شارع منزله بالإنترلوك .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"
رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"
أ ش أ

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بالمحادثات المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم /الأحد/ في إطار زيارته الحالية للفلبين لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى شنتشن لحضور قمة (أبيك).

وقال ألبانيز: "نأمل أن يسفر اللقاء عن نتيجة بناءة، بما في ذلك خفض حدة الصراعات حول العالم"، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المحادثات الثلاثية قد تقوّض جهود أستراليا الرامية إلى تعزيز التعاون بين القوى المتوسطة.. أكد ألبانيز أنه سيواصل التعامل مع كل من الولايات المتحدة والصين، مع استمراره في دعم أوكرانيا بقوة.

وأضاف قائلا: "تكمن أهمية نضال الشعب الأوكراني في أنهم لا يدافعون عن سيادتهم فحسب، بل يدافعون أيضا عن سيادة القانون الدولي".

وقلل ألبانيز من احتمالية حدوث تفاعل مباشر مع بوتين خلال اجتماعات (أبيك)، لكنه أشار إلى أنه سيوضح موقف أستراليا في حال تواجدهما في نفس المكان.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيريه الروسي فلاديمير بوتين الصيني شي جين بينج هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص إطارات سيارات النقل الثقيل في سوهاج

الشرطة

كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالجيزة

أموال

تجارة مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 70 مليون جنيه في قنا

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد