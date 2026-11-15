رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بالمحادثات المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شنتشن الصينية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم /الأحد/ في إطار زيارته الحالية للفلبين لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومن المقرر أن يتوجه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى شنتشن لحضور قمة (أبيك).

وقال ألبانيز: "نأمل أن يسفر اللقاء عن نتيجة بناءة، بما في ذلك خفض حدة الصراعات حول العالم"، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المحادثات الثلاثية قد تقوّض جهود أستراليا الرامية إلى تعزيز التعاون بين القوى المتوسطة.. أكد ألبانيز أنه سيواصل التعامل مع كل من الولايات المتحدة والصين، مع استمراره في دعم أوكرانيا بقوة.

وأضاف قائلا: "تكمن أهمية نضال الشعب الأوكراني في أنهم لا يدافعون عن سيادتهم فحسب، بل يدافعون أيضا عن سيادة القانون الدولي".

وقلل ألبانيز من احتمالية حدوث تفاعل مباشر مع بوتين خلال اجتماعات (أبيك)، لكنه أشار إلى أنه سيوضح موقف أستراليا في حال تواجدهما في نفس المكان.