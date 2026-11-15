غداً.. مرصد الأزهر يطلق منتدى اسمع وتكلم تحت شعار "قيمنا قوتنا"

يعقد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، غداً الموافق 16 نوفمبر 2026، النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين والخبراء، وعدد من قيادات الأزهر والشخصيات العامة، لمناقشة سبل تعزيز منظومة القيم وبناء الوعي لدى الشباب، والتصدي للتحديات الفكرية والاجتماعية المستحدثة، في ظل التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل أفكار الأجيال الجديدة واتجاهاتهم.

النسخة الخامسة من منتدى اسمع وتكلم

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسة افتتاحية تشهد كلمات لكل من الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والأستاذة الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

ويشهد المنتدى جلستين رئيسيتين؛ تناقش الأولى دور القوانين في مواجهة الجرائم المستحدثة، ومسؤولية المؤسسات الدينية والتعليمية في تشكيل الوعي الأخلاقي وتعزيز القيم، بمشاركة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، والدكتور أحمد المالكي، مدير مكتب بناء بقطاع المعاهد الأزهرية، وتديرها الإعلامية مروة شتلة.

فيما تتناول الجلسة الثانية منظومة القيم لدى جيل Z، ومعايير القدوة الحقيقية في زمن المؤثرين وسبل تحصين الشباب من التأثيرات السلبية، بمشاركة الدكتور مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتور طاهر نصر، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتديرها الإعلامية مريم حسن، على أن تختتم الفعاليات بإعلان البيان الختامي والتوصيات.

ويأتي تنظيم النسخة الخامسة امتدادًا لمسيرة منتدى «اسمع وتكلم» الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، بهدف تعزيز التواصل مع الشباب، وفتح مساحات للحوار حول قضاياهم وتحدياتهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي ومواجهة الأفكار المتطرفة.