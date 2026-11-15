حملة مكبرة بحي العجوزة لرفع الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية وتحقيق السيولة المرورية

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة في محافظة الجيزة، حملة ميدانية مكبرة استهدفت إزالة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية ورفع كافة أشكال الإشغالات والتعديات من عدد من الشوارع الحيوية بالحي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين السيولة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين والمركبات.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بضرورة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على حرم الطريق العام واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وتابع أعمال الحملة ميدانيا الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، بمشاركة إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق؛ حيث أسفرت الجهود عن رفع الحواجز الموضوعة بالمخالفة أمام العقارات والمحال التجارية، ومصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي العجوزة، على استمرار الحملات اليومية المفاجئة بمختلف قطاعات الحي لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وضمان تحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة وميسرة لحركة المواطنين.