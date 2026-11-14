205 ألف رأس ماشية.. محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتائج الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، والتي انطلقت يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية الطب البيطري بالجيزة كثفت أعمال التحصين والتقصي الوبائي خلال ثلاثة أسابيع من الحملة بمختلف قرى ومراكز وأسواق المحافظة، تحت شعار «الحفاظ على الثروة الحيوانية»، حيث أسفرت الجهود عن تحصين أكثر من 205 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز منذ انطلاق الحملة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أهمية الالتزام بتحصين الحيوانات في المواعيد المحددة، مناشدًا المواطنين من المربين ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة، لضمان تحصين جميع الحيوانات المستهدفة، والوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن حملات التقصي الوبائي بالمزارع والأسواق، إلى جانب التقارير الميدانية، أكدت استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة، وعدم رصد حالات مرضية جديدة أو تلقي بلاغات بشأنها، في ظل تكثيف أعمال التحصين والمتابعة الميدانية.