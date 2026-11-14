رئيس الوزراء يتفقد مصانع للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بميت غمر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، مصانع «آي لوك»، للأدوات الكهربائية وحلول الأمان بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة الشركة ومنتجاتها ومراحل التصنيع وخططها للتوسع في الصناعات الكهربائية.

وأكد رئيس الوزراء ، على أهمية دعم الشركات المصرية التي تستثمر في الابتكار والتصميم وتطوير المنتجات، مشيرًا إلى أن امتلاك القدرات الفنية والتكنولوجية يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وبناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة مواتية لنمو الشركات الصناعية وتوسعها، وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تطوير المنتجات وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية في مختلف المجالات.

فيما أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية تمثل أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات التي تطور منتجاتها اعتمادًا على الابتكار والخبرات الهندسية المصرية.

وأضاف الوزير ، أن حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير يسهمان في بناء قدرات تنافسية مستدامة، ويفتحان آفاقًا أوسع أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق المختلفة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ، خطوط إنتاج المشتركـات الكهربائية ووصلات الكهرباء والكابلات والشواحن ومنتجات الإضاءة الحديثة، وغيرها من المنتجات، واطلع على نماذج من المنتجات المبتكرة التي طورتها الشركة والحاصلة على براءات اختراع مسجلة في مصر وعدد من الأسواق العالمية.

كما تفقد معامل الجودة والاختبارات، واستمع إلى شرح حول اختبارات التحمل ودرجات الحرارة والأحمال الكهربائية ومقاومة الاشتعال، للتأكد من مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة.

وخلال جولته بالمصانع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط الشركة، التي تأسست عام 2020، وبدأت العمل بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عام 2023، حيث توسعت من وحدة إنتاجية واحدة إلى 7 وحدات صناعية، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وأوضح أن مصانع الشركة تقع على مساحة 2016 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 400 مليون جنيه، وتوفر نحو 650 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون قطعة.

وأضاف تتضمن منتجات الشركة المشتركـات الكهربائية ومقابس الكهرباء والوصلات والأسلاك والكابلات والشواحن وإكسسوارات الهواتف المحمولة ومنتجات الإضاءة وحلول الأمان الكهربائي، وتعتمد الشركة على التصميم المحلي لمنتجاتها بمشاركة مهندسين مصريين، مع وصول نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات إلى نحو 80%، واستهداف زيادتها إلى 95%.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى تسجيل ابتكاراتها وحقوق الملكية الفكرية في أكثر من 30 دولة، من بينها مصر والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وروسيا وأستراليا، إلى جانب إبرام اتفاقيات ترخيص لبعض الابتكارات.

واستعرض خطط التوسع المستقبلية التي تشمل إضافة خطوط إنتاج جديدة للكابلات ومنتجات الإضاءة وحلول الشحن، بما في ذلك كابلات شحن السيارات الكهربائية وكابلات الأجهزة المحمولة، إلى جانب إنشاء مجمع صناعي جديد سيسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة.

وخلال جولته بالمصنع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع العاملين بالشركة، استفسر خلاله عن الخدمات والمزايا التي توفرها الشركة للعاملين، ومن بينها وسائل الانتقال.

كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع إحدى العاملات بالمصنع، استفسر خلاله عن محل إقامتها والمسافة التي تقطعها للوصول إلى مقر العمل، ومدى توافر وسائل انتقال للعاملين، فضلًا عن قيمة الراتب الذي تتقاضاه والمزايا والخدمات التي يوفرها المصنع للعاملين به، حيث أكدت أنها طالبة بالجامعة، وتعمل إلى جانب الدراسة لزيادة الدخل، وتسكن في منطقة قريبة من المصنع، وهناك وسيلة مواصلات تتبع العمل تنقل كل العاملين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول المصنع على "هنجر" إضافي، بما يسهم في دعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على براءات الاختراع التي حصلت عليها الشركة في مجال تصنيع المعدات والأدوات الكهربائية.