رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بدعم وتوطين الصناعات الهندسية، وتشجيع الاستثمارات المحلية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير منتجات مصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق، مشددًا على أهمية التوسع في الاعتماد على المكونات المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، مصنع شركة "المركز العربي – النحاس" للصناعات الهندسية، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، والمتخصص في تصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وذلك ضمن زيارته اليوم السبت لمحافظة الدقهلية.

وخلال تفقده المصنع، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على مراحل التصنيع المختلفة وخط الإنتاج المتكامل، والتي تشمل قص ألواح الصاج وفقًا للتصميمات المطلوبة، ثم عمليات الثني والتشكيل واللحام والخراطة، وصولًا إلى تجميع المكونات المصنعة محليًا مع المكونات الأخرى، ومنها المنتجات الزجاجية والبلاستيكية، لإنتاج كشافات الإنارة في صورتها النهائية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المهندس إسلام النحاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط الشركة، موضحًا أنها تعمل في مجال الصناعات الهندسية وتشكيل المعادن، وتتخصص في إنتاج كشافات الإضاءة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين، إلى جانب تصنيع اللوحات الكهربائية.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 2021 بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على مساحة تبلغ 1728 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، وتمكنت من بدء الإنتاج خلال ستة أشهر فقط من تاريخ استلام الوحدات، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل كشافات إنارة الشوارع والميادين واللوحات الكهربائية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 500 ألف قطعة، بما يسهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية، وتعزيز توافر المنتجات الوطنية في مجال الصناعات الهندسية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أمير النحاس، مدير التسويق بالشركة، أن منتجات "المركز العربي – النحاس" يتم توريدها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية احتياجات عدد من المشروعات، من بينها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توريد اللوحات الكهربائية ومختلف أنواع كشافات الإضاءة للسوق المحلية.

وأشار مدير التسويق إلى حصول الشركة على شهادات الجودة الدولية، بما في ذلك شهادات الأيزو الثلاث ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001، إلى جانب شهادات اعتماد الجودة الصادرة عن معامل دولية، من بينها DEKRA وUL وTÜV، لافتًا إلى أن الشركة توفر نحو 80 فرصة عمل، وتمتلك شبكة توزيع تغطي معظم محافظات الجمهورية من خلال أسطول من سيارات النقل والوكلاء.

وفي ختام جولته بالمصنع، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراء حوار مع عدد من العاملين، للاطمئنان على أحوالهم والتعرف على طبيعة عملهم، حيث استفسر عن مؤهلاتهم الدراسية ومحل إقامتهم والمسافات التي يقطعونها يوميًا للوصول إلى مقر العمل، وقد أكد العاملون أن الأمور تسير بصورة جيدة، وأن إدارة المصنع توفر لهم احتياجاتهم ومتطلبات العمل، معربين عن ارتياحهم لظروف العمل بالمصنع.