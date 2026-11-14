انطلاق عروض برنامج الأفلام القصيرة على المسرح الكبير بمهرجان القاهرة

تنطلق اليوم السبت 14 نوفمبر عروض برنامج الأفلام القصيرة (1) ضمن فعاليات الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يضم البرنامج خمسة أفلام قصيرة متنوعة، تقدم رؤى سينمائية متعددة حول العلاقات الإنسانية والعائلية، وتتناول موضوعات الذاكرة والحرب والطفولة والبحث عن الذات، من خلال تجارب سينمائية من مصر ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والأرجنتين.

الأفلام القصيرة

ويشتمل برنامج الأفلام القصيرة (1) على الأعمال التالية:

«أسرارنا» إخراج لينتي ليانج (الولايات المتحدة الأمريكية، الصين | الصينية | روائي | 2026 | 15 دقيقة)، الذي يتناول قصة المراهقة تيان تيان، التي تختبر مشاعرها الحسية الأولى أثناء جلسة لتجبير العظام في مدينة قوانجتشو، وحين تلجأ إلى والدتها بحثًا عن إجابات، تخونها الكلمات ويبقى شعورها حبيس الصمت.

«الكاذبون» إخراج إدواردو براون كوستا (الأرجنتين | الإسبانية | روائي | 2026 | 20 دقيقة)، ويتابع الفيلم ماتياس وشقيقه الأصغر خايمي، اللذين يجدان نفسيهما بمفردهما في عالم الكبار، وحين يُلقى القبض على خايمي متلبسًا بالسرقة، يضطر ماتياس إلى إقناع رجل غريب بتجسيد دور والدهما.

«ذاب اشتياقًا قلبي» إخراج يمنى مروان (لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية | العربية | روائي | 2026 | 17 دقيقة)، الذي يرصد معاناة شاب فلسطيني يعمل في الدفاع المدني عقب القصف على بيروت، حيث يكافح للفصل بين تفاصيل حياته اليومية وذكرياته المؤلمة عن الشهداء وويلات الحرب.

«سباحة الشقيقتين» إخراج لولا ديجوف (فرنسا | الفرنسية | روائي | 2026 | 15 دقيقة)، ويحكي الفيلم قصة شقيقتين لا تجمعهما رابطة قوية، تسافران إلى بلجيكا تنفيذًا لرغبة والدتهما الراحلة للمشاركة في سباحة رأس السنة، لتخوضا رحلة عائلية عبثية تحاولان خلالها إيجاد طريق للتفاهم والتقارب.

«ثانية واحدة» إخراج نادين البنهاوي (مصر، فرنسا | العربية | روائي | 2026 | 12 دقيقة)، الذي تدور أحداثه داخل منزل عائلي يعج بالصخب والمقاطعات، حيث تبحث ليلة بيأس عن مكان هادئ لإجراء حديث مع معالجها النفسي، لتجد نفسها مضطرة للاختباء تحت سريرها.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.