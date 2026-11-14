قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر .. ويؤكد: الدولة مستمرة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار
الصحة: 75 مليون زيارة أولية ودورية ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية
خماسية وأرقام تاريخية.. ماذا قال الكاف عن تألق منتخب مصر أمام مالاوي؟
ناهد السباعي تعلن وفاة عمتها مديحة السباعي وتطلب الدعاء لها
مصر وبولندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية
الإفتاء تحذر من نشر الشائعات: ترويج الأخبار المضللة سبب للإثم والعذاب
لقاء مصري إماراتي أمريكي يبحث أمن القرن الأفريقي وأزمة السودان وملف مياه النيل
كرر عدم احترامه .. وزير خارجية أمريكا يهاجم القانون والمحكمة الجنائية الدوليين
نادي قضاة الإسكندرية يحتفي برواد العدالة ويستقبل معاوني النيابة الجدد
رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق على هامش قمة أبيك
نجيب ساويرس يرد بسخرية على أحمد الفيشاوي بسبب محمد رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

 بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، بالإضافة لتفقد عدد من المصانع المختلفة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على التحديات والمشكلات التي تواجهها لحلها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ لسرعة تشغيلها، من أجل خدمة المواطنين.

  ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

      وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولة اليوم في عدد من مراكز ومدن محافظة الدقهلية تشمل عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات، منها المعارض الغذائية بهدف إتاحة جميع أنواع السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تشمل الجولة تفقد عدد من المصانع، في إطار الحرص الشديد على تشجيع الصناعات المختلفة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الصناعات، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

   وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تتضمن كذلك تفقد عدد من مشروعات الإسكان ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، بالإضافة لتفقد مركز التبرع بالبلازما بالمنصورة، الذي يأتي ضمن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، حيث تسعى الدولة لتنفيذه وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يسهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي، الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

  وأضاف أن هناك مشروعا حيويا آخر ضمن أجندة الزيارة وهو مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، الذي يعد أحد المشروعات الطبية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتعزيز قدرات المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متقدمة في مجال زراعة الكبد، وغيرها من المشروعات الأخرى.

الوزراء رئيس الوزراء مجلس الوزراء الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مصر وروسيا تبحثان انعكاسات التوترات الإقليمية على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد الحبوب

جانب من اللقاء

مباحثات موسعة في صير بني ياس حول مستقبل الأمن والاستقرار في أفريقيا

معارك في اليمن

القوات اليمنية تتصدى لهجوم حوثي في لحج.. وغارات على مواقع المسلحين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد