رئيس الوزراء يبدأ زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالدقهلية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، بالإضافة لتفقد عدد من المصانع المختلفة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على التحديات والمشكلات التي تواجهها لحلها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ لسرعة تشغيلها، من أجل خدمة المواطنين.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن جولة اليوم في عدد من مراكز ومدن محافظة الدقهلية تشمل عددا من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات، منها المعارض الغذائية بهدف إتاحة جميع أنواع السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تشمل الجولة تفقد عدد من المصانع، في إطار الحرص الشديد على تشجيع الصناعات المختلفة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الصناعات، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الجولة تتضمن كذلك تفقد عدد من مشروعات الإسكان ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، بالإضافة لتفقد مركز التبرع بالبلازما بالمنصورة، الذي يأتي ضمن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، حيث تسعى الدولة لتنفيذه وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بدءًا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يسهم في امتلاك القدرة في هذا المجال الحيوي، الذي له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف أن هناك مشروعا حيويا آخر ضمن أجندة الزيارة وهو مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، الذي يعد أحد المشروعات الطبية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، وتعزيز قدرات المستشفيات الجامعية على تقديم خدمات علاجية متقدمة في مجال زراعة الكبد، وغيرها من المشروعات الأخرى.