الإفتاء تحذر من نشر الشائعات: ترويج الأخبار المضللة سبب للإثم والعذاب

حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة نشر الشائعات وتداول الأخبار مجهولة المصدر، لما تسببه من تضليل للمعلومات وإثارة الفتنة وإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن الإسلام حرم ترويج الشائعات وجعل ذلك سببًا للوقوع في الإثم.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الشائعة عبارة عن خبر مجهول المصدر يتضمن معلومات مضللة، وينتشر بسرعة بين الناس، وغالبًا ما يحمل في مضمونه ما يثير الفتنة ويؤدي إلى اضطراب المجتمع.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من نقل كل ما يسمعه الإنسان دون التحقق من صحته، مستشهدة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم.

وأوضحت دار الإفتاء أن الله تعالى توعد الذين يحبون انتشار الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، مستشهدة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: 19].

جمع بين التأصيل الشرعي والوعي بالواقع

ومن جانبه دعا الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إلى تضافر الجهود المؤسسية والعلمية التي تجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الواقعي، لبناء عقل مسلم واعٍ وناقد، لا ينقاد وراء كل ما يُنشر أو يُتداول، بل يجعل من التثبّت والتبصّر منهجًا دائمًا في التلقي والحكم على الأشياء، جاء ذلك في منشور توعوي نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ضمن حملتها للتوعية بخطورة الشائعات.

أكد المفتي أن مواجهة الشائعات تحتاج إلى جهود لا تكتفي بالرؤية الشرعية وحدها، بل تقرنها بفهم دقيق للواقع ومتغيراته، حتى يكون المتلقي قادرًا على الفحص والتمييز.