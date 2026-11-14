مصرع شاب دهسه قطار أمام مزلقان ماقوسة جنوب المنيا

لقي شاب يبلغ من العمر نحو 20 عامًا مصرعه، إثر اصطدام قطار به أمام مزلقان ماقوسة، الواقع جنوب مدينة المنيا، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار أمام مزلقان ماقوسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الضحية شاب في مقتبل العمر، يبلغ نحو 20 عامًا، ولقي مصرعه إثر اصطدام القطار به أمام المزلقان.

و تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من ظروف وقوعه.

