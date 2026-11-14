نتيجة انتخابات نادي المنيا الرياضي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2026

ننشر نتيجة انتخابات نادي المنيا الرياضي، والتي أسفرت عن تشكيل مجلس إدارة جديد يتولى قيادة النادي خلال الدورة الانتخابية 2026-2030، برئاسة المحاسب علاء السبيعي، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات، التي شهدت إقبالًا من أعضاء الجمعية العمومية.

وضم تشكيل مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي الجديد المحاسب علاء السبيعي رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد عاطف نائبًا لرئيس النادي، ونور مذكور أمينًا للصندوق.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من احمد علي رجب ، ومحمود فتح الله، ورحاب سراج الدين، وشادي عادل شادي، وريهام حميدة عبد العاطي بعضوية مجلس الإدارة فوق السن.

وفي مقاعد العضوية تحت السن، فاز كل من جاسم جمال أبو شناف، وإبراهيم حسام زيدان.

وشهدت انتخابات نادي المنيا الرياضي منافسة بين 37 مرشحًا على 10 مقاعد بمجلس الإدارة، وسط اهتمام من أعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على مقر النادي للإدلاء بأصواتهم واختيار المجلس الجديد.