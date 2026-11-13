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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يرحمها ويصبر صديقي العزيز

وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يصبر صديقي العزيز
وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد.. ومصطفى كامل: الله يصبر صديقي العزيز
أوركيد سامي

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني والموسيقي، عقب الإعلان عن وفاة والدة المايسترو أمير عبد المجيد، في خبر أثار حالة من التعاطف بين محبيه وأصدقائه من نجوم الفن والموسيقى، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا المصاب الأليم.

وحرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على نعي والدة المايسترو أمير عبد المجيد، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها، وموجهًا رسالة مؤثرة إلى صديقه، دعا له خلالها بالصبر والسلوان، وللفقيدة بالرحمة والمغفرة.

وكتب مصطفى كامل في نعيه: «الله يصبر صديقي العزيز ويرحمها ويغفر لها»، معبرًا عن تضامنه مع أمير عبد المجيد في هذه اللحظات الصعبة، التي يفقد فيها الإنسان أحد أعز الأشخاص إلى قلبه.

وتأتي رسالة مصطفى كامل لتؤكد حالة الترابط بين أبناء الوسط الفني، وحرصهم على الوقوف بجانب بعضهم البعض في المواقف الإنسانية الصعبة، خاصة في أوقات الفقد والرحيل، حيث تمثل كلمات المواساة والدعم المعنوي أهمية كبيرة لأسر المتوفين وذويهم.

ويُعد المايسترو أمير عبد المجيد من الأسماء المعروفة في المجال الموسيقي، حيث ارتبط اسمه بالعمل الموسيقي والتوزيع والقيادة الموسيقية، وشارك في العديد من التجارب الفنية التي جعلته حاضرًا في الوسط الموسيقي.

ومن المنتظر أن يتلقى المايسترو أمير عبد المجيد واجب العزاء من أصدقائه ومحبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين يحرصون على تقديم الدعم له ومشاركته أحزانه في وفاة والدته.

وتفاعل محبو الموسيقى مع خبر الوفاة ورسالة مصطفى كامل، مقدمين خالص التعازي للمايسترو أمير عبد المجيد وأسرته، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

المايسترو أمير عبد المجيد اخبار الفن نجوم الفن

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