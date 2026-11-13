مشير حنفي: الأهلي هيقدر نجومه.. وملف تجديد هاني وياسر لا يستدعي القلق

أكد مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، أن ملف تجديد عقود محمد هاني وياسر إبراهيم لا يستدعي القلق، مشددًا على أن الثنائي يمثل جزءًا مهمًا من منظومة الفريق، ويستحق التقدير على ما قدمه للنادي.

وقال مشير حنفي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ستاد مصر مودرن»، إن محمد هاني ليس غريبًا على النادي الأهلي، فهو أحد أبناء القلعة الحمراء، وتربى داخل جدرانها، مؤكدًا أنه سيظل متواجدًا في الأهلي بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على ياسر إبراهيم، مشيرًا إلى أنه لاعب خلوق ومحترم للغاية، ولم يفتعل أي أزمات سواء قبل تجديد عقده أو بعد التجديد.

واختتم مشير حنفي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة إدارة الأهلي على تقدير نجوم الفريق، ومنحهم ما يستحقونه نظير ما قدموه للنادي وما سيقدمونه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يستدعي أي قلق بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء.