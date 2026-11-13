الأهلى يفوز على زد 3-1 في دورى الكرة النسائية

حقق الفريق الأول لسيدات كرة القدم فوزا ثمينا على ضيفه زد 3-1 فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب النادى الأهلي بفرع التجمع الخامس ضمن منافسات الجولة الـ11 بمسابقة دوري كرة القدم النسائية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي "له مباراة مؤجلة أمام مسار" إلى 27 نقطة مواصلا صدارته لجدول ترتيب المسابقة فيما تجمد رصيد زد عند 17 نقطة في المركز السابع.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة، حقق فريق مسار فوزا عريضا على مضيفه بيراميدز 7-0 على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي والزمالك على ضيفه رع 5-1 على ملعب نادي الزمالك ووادي دجلة على مضيفه المقاولون العرب 5-1 وبالم هيلز على مضيفه اس اى كا 2-0 على ملعب نادي الطيران بفرع التجمع وإنبي على ضيفه مركز الشباب الزهور بهدف نظيف على ملعب إنبى بالكيلو 17 وتعادل المصري أمام ضيفه البنك الأهلي سلبيا على ملعب نادي المصري الاجتماعي.