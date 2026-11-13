قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لانس الفرنسي يفتح خط المفاوضات مع وليد الركراكي
12 ميدالية.. مصر تخطف المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
مصطفى بكري: التشكيك ونشر الإحباط أخطر ما يواجه الدولة.. والثقة في المستقبل مسئولية مشتركة
اتحاد القبائل: أطنان من الذهب خرجت بالتنقيب العشوائي.. والدهابة لديهم أسلحة مضادة للطائرات
محمد محمود: نجاح «بيت بابا» وصل إلى أوروبا.. والجزء الثاني كان مطلبا جماهيريا
السيطرة تمت والتحقيق جارِ.. تصاعد أدخنة من عربة قطار روسي بمحطة شبرا الخيمة
بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية
يخدم 1.4 مليون فدان.. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
البنك المركزي: تراجع مديونية الشيكات مستحقة الدفع على البنوك لـ25.06 مليار جنيه في مايو الماضي
الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة
الحصار الأمريكي على إيران.. معركة كسر الإرادة واختبار شبكة الحلفاء
مصرع 44 مدنيا في هجمات لمسلحين مرتبطين بتنظيم داعش بالكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

طرح العقيد احتياط أورين زيني، القائد السابق لقاعدة تدريب تسئيليم التابعة للجيش الإسرائيلي، تصورات متشددة بشأن مستقبل قطاع غزة، داعيًا إلى الاختيار بين فرض الاحتلال الإسرائيلي الكامل على القطاع أو ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية» لسكانه، معتبرًا أنه لا يوجد حل وسط بين الخيارين.

وقال زيني، خلال مقابلة إذاعية ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تملك سوى هذين الخيارين للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، محذرًا من استمرار حركة حماس في إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير بنيتها التحتية.

وحذر المسئول العسكري السابق من أن حماس تعمل على استعادة قدراتها العسكرية وتطوير أسلحتها وإعادة بناء بنيتها التحتية، معتبرًا أن ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 يجب أن يمثل درسًا لإسرائيل في التعامل مع التهديدات الأمنية.

ودعا زيني إلى مواصلة الضربات العسكرية ضد الحركة، رافضًا الاكتفاء بسياسة الردود المحدودة، ومطالبًا إسرائيل باتخاذ إجراءات عسكرية متواصلة، على حد تعبيره.

 الأمن أولًا

وفيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، تطرق زيني إلى القيود التي تفرضها واشنطن على التحركات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

وقال إن الأمن يجب أن يمثل الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل، حتى في ظل أهمية الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تدمير جميع الأنفاق والمنشآت العسكرية الموجودة تحت الأرض في قطاع غزة، معربًا عن قلقه من استمرار وجود هذه البنية التحتية.

 التهديد الأكبر لإسرائيل

وفي سياق حديثه عن التحديات الأمنية، قارن العقيد الإسرائيلي السابق بين التهديد الإيراني والتهديد القادم من قطاع غزة، معتبرًا أن إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، في حين لا يشكل قطاع غزة تهديدًا بالمستوى ذاته.

وأوضح أنه إذا اضطر إلى الاختيار بين الجبهتين، فسوف يعطي الأولوية لمواجهة إيران، بالنظر إلى طبيعة التهديد الذي تمثله بالنسبة لإسرائيل.

دعوات لاستمرار استهداف عناصر حماس

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، أعلن زيني تأييده لاستمرار استهداف عناصر حركة حماس، داعيًا إلى مواصلة العمليات ضد قيادات الحركة وعناصرها المسلحة دون تمييز في مستوياتهم التنظيمية، وفقًا لتصريحاته.

وزعم أن حماس لن تتخلى عن أسلحتها أو توقف نشاطها العسكري، مستندًا إلى ما قال إنها خبرته ومعرفته بطبيعة المنطقة وسكانها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات المرحلة التالية للحرب، وسط تباين المواقف بشأن شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي، وإمكانية التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف التصعيد ومنع تجدد المواجهات.

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين الولايات المتحدة التحركات العسكرية الإسرائيلية واشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تعتذر بشدة عن العطل العالمي.. اضطراب واسع يضرب Outlook وTeams وCopilot

وزير الخارجية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات الإقليمية

قطر و تركيا

أردوغان وتميم يوقعان اتفاقية للدفاع المشترك بين قطر و تركيا

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد