الاحتلال الكامل أو تهجير السكان.. عقيد إسرائيلي سابق يكشف سيناريوهات مستقبل غزة

طرح العقيد احتياط أورين زيني، القائد السابق لقاعدة تدريب تسئيليم التابعة للجيش الإسرائيلي، تصورات متشددة بشأن مستقبل قطاع غزة، داعيًا إلى الاختيار بين فرض الاحتلال الإسرائيلي الكامل على القطاع أو ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية» لسكانه، معتبرًا أنه لا يوجد حل وسط بين الخيارين.

وقال زيني، خلال مقابلة إذاعية ، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لا تملك سوى هذين الخيارين للتعامل مع مستقبل قطاع غزة، محذرًا من استمرار حركة حماس في إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير بنيتها التحتية.

وحذر المسئول العسكري السابق من أن حماس تعمل على استعادة قدراتها العسكرية وتطوير أسلحتها وإعادة بناء بنيتها التحتية، معتبرًا أن ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 يجب أن يمثل درسًا لإسرائيل في التعامل مع التهديدات الأمنية.

ودعا زيني إلى مواصلة الضربات العسكرية ضد الحركة، رافضًا الاكتفاء بسياسة الردود المحدودة، ومطالبًا إسرائيل باتخاذ إجراءات عسكرية متواصلة، على حد تعبيره.

الأمن أولًا

وفيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، تطرق زيني إلى القيود التي تفرضها واشنطن على التحركات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

وقال إن الأمن يجب أن يمثل الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل، حتى في ظل أهمية الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تدمير جميع الأنفاق والمنشآت العسكرية الموجودة تحت الأرض في قطاع غزة، معربًا عن قلقه من استمرار وجود هذه البنية التحتية.

التهديد الأكبر لإسرائيل

وفي سياق حديثه عن التحديات الأمنية، قارن العقيد الإسرائيلي السابق بين التهديد الإيراني والتهديد القادم من قطاع غزة، معتبرًا أن إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، في حين لا يشكل قطاع غزة تهديدًا بالمستوى ذاته.

وأوضح أنه إذا اضطر إلى الاختيار بين الجبهتين، فسوف يعطي الأولوية لمواجهة إيران، بالنظر إلى طبيعة التهديد الذي تمثله بالنسبة لإسرائيل.

دعوات لاستمرار استهداف عناصر حماس

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، أعلن زيني تأييده لاستمرار استهداف عناصر حركة حماس، داعيًا إلى مواصلة العمليات ضد قيادات الحركة وعناصرها المسلحة دون تمييز في مستوياتهم التنظيمية، وفقًا لتصريحاته.

وزعم أن حماس لن تتخلى عن أسلحتها أو توقف نشاطها العسكري، مستندًا إلى ما قال إنها خبرته ومعرفته بطبيعة المنطقة وسكانها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه النقاشات الإسرائيلية بشأن مستقبل قطاع غزة وترتيبات المرحلة التالية للحرب، وسط تباين المواقف بشأن شكل الإدارة المستقبلية للقطاع، ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي، وإمكانية التوصل إلى ترتيبات تضمن وقف التصعيد ومنع تجدد المواجهات.