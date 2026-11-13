السكة الحديد: انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية السويس في الاتجاهين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات حاليًا على خط الإسماعيلية السويس في الاتجاهين؛ عقب الانتهاء من أعمال الفحص الشامل للسكة، والتأكد من سلامتها، وتأمين مسير القطارات؛ تنفيذًا لتعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أنه يتم تسيير القطارات في الاتجاهين باستخدام “سكة واحدة” في المنطقة الواقعة بين محطتي نفيشة والضبعية (التي شهدت خروج العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634 عن القضبان أمس الخميس؛ نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان)، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التجديدات للقطاع المتضرر، وفق إجراءات تشغيلية دقيقة ومنظمة، تضمن سلامة وانتظام حركة القطارات.