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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضلت الطريق برفقة والدتها| اتصال هاتفي ينهي اختفاء طفلة الـ 7 سنوات في طنطا.. القصة الكاملة

الطفلة
الطفلة
رامي المهدي

كادت رحلة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات أن تتحول إلى واقعة اختفاء تثير القلق بمحافظة الغربية، بعدما ضلت طريقها أثناء وجودها برفقة والدتها، قبل أن تنتهي القصة بالعثور عليها وعودتها إلى أسرتها، عقب تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا يتضمن تغيب طفلة عن منزلها بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من القلق والتفاعل بين المتابعين، ودفع الأجهزة الأمنية إلى فحص المنشور والتحقق من ملابساته.

وبالفحص الأمني، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن تغيب الطفلة، وعلى الفور جرى استدعاء والديها، وهما مقيمان بنطاق محافظة الغربية، حيث حضرا برفقة ابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات.

وكشف والدا الطفلة أن الواقعة تعود إلى يوم 10 من الشهر الجاري، عندما ضلت ابنتهما الطريق أثناء وجودها برفقة والدتها بدائرة قسم شرطة أول طنطا، ولم تتمكن الأسرة من العثور عليها في البداية.

ومع تداول المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى والد الطفلة اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص أبلغه خلاله بالعثور على ابنته، ليتوجه على الفور إلى المكان ويصطحبها، لتنتهي حالة القلق بعودتها إلى أحضان أسرتها.

وأكد الوالدان عدم تعرض طفلتهما لأي مكروه خلال فترة غيابها، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذت التعهد اللازم على أهلية الطفلة بحسن رعايتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب طفلة عن منزلها بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبإستدعاء أهلية المتغيبة (والدها، والدتها - مقيمان بنطاق محافظة الغربية) حضرا وبرفقتهما الطفلة سالفة الذكر (7سنوات) وقررا أنه بتاريخ 10/ الجارى ضلت نجلتهما الطريق حال تواجدها رفقة والدتها بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وفى أعقاب تداول المنشور ورد إتصال هاتفى من أحد الأشخاص لوالد الطفلة يفيد بعثوره على نجلتهما فقام بالتوجه لها واصطحابها، وأضافا بعدم تعرضها لثمة مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على أهلية الطفلة بحسن رعايتها.

طفلة رحلة طفلة الغربية محافظة الغربية اخبار الحوادث

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