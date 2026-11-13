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خبير عسكري: تقنين التنقيب عن الذهب يمنع دخول أجانب لاستخراج ثروات مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: تقنين التنقيب عن الذهب يمنع دخول أجانب لاستخراج ثروات مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

أكد اللواء أيمن سليم، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن معالجة أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب والثروات المصرية تتطلب فتح مسار قانوني يتيح للمواطنين العمل بصورة منظمة، ويضمن حصول الدولة على حقوقها، مع توفير الحماية اللازمة للعاملين والأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد.

وقال سليم، خلال مداخلة على قناة الحياة، إن التعامل مع الأزمة يتطلب توفير جهاز أو كيان موثق يتولى تنظيم عمليات استخراج الثروات، مشيرًا إلى نموذج جهاز مستقبل مصر، الذي يوفر إطارًا مؤسسيًا يضمن استدامة العمل.

وأضاف أن الرسالة الموجهة للعاملين في هذا المجال تتمثل في ضرورة التنقيب بصورة قانونية، مع إعطاء الدولة حقها، والعمل تحت حماية القوات المسلحة والشرطة المحلية.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي أن تقنين عمليات استخراج الثروات يحقق أكثر من هدف، من بينها تعزيز القدرة التأمينية للحدود الجنوبية، وضمان حصول الدولة على حقوقها من الموارد المستخرجة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أبناء الجنوب للمشاركة في التنمية، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة مناطقهم.

وأشار إلى أن تنظيم عمليات التنقيب يسهم كذلك في حماية الإنسان والبيئة، محذرًا من أن العاملين في أنشطة التنقيب العشوائي يستخدمون «مواد محرمة دوليًا»، بما يمثل خطرًا على البيئة وصحة المواطنين.

وشدد سليم على أن تقنين المشروع من شأنه منع دخول أفراد أجانب إلى مصر لممارسة أنشطة التنقيب غير الشرعي عن ثرواتها، مؤكدًا أن وجود إطار قانوني ومنظم لاستخراج الموارد يحول دون استنزافها خارج منظومة الدولة، ويضمن توجيه عوائدها في المسار الصحيح.

مستقبل مصر تنظيم التنقيب الدهب الثروات المعدنية

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