السكة الحديد تعلن انتظام حركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام حركة القطارات حاليًا على خط الإسماعيلية – السويس في الاتجاهين، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفحص الشامل للسكة والتأكد من سلامتها وتأمين مسير القطارات، تنفيذًا لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

بين محطتي نفيشة والضبعية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه في المنطقة الواقعة بين محطتي نفيشة والضبعية، والتي شهدت خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) عن القضبان، نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، يتم حاليًا تسيير القطارات في الاتجاهين باستخدام سكة واحدة.

وأضافت أن هذا الإجراء سيستمر لحين الانتهاء من أعمال التجديدات بالقطاع المتضرر، وفقًا لإجراءات تشغيلية دقيقة ومنظمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب وانتظام حركة القطارات على الخط.