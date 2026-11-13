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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق النسخة الخامسة من مبادرة TOUR DE COP RED SEA 2026

مبادرة «TOUR DE COP RED SEA 2026»
مبادرة «TOUR DE COP RED SEA 2026»
أ ش أ

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة «TOUR DE COP RED SEA 2026»، برعاية وزارة الشباب والرياضة، من مقر المدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة (DEO) بمنطقة الدقي، بمشاركة عدد من الطلاب والشباب والدراجين المصريين والأجانب.

حضر الفعاليات، إلخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، وهانا براند، الملحق الثقافي الألماني، وتيا، قنصل جورجيا، والفنان حسن أبو الروس، والدكتور كريستيان ديرن، مدير المدرسة الألمانية الإنجيلية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تمثل نموذجًا متميزًا لتوظيف الرياضة في دعم قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وأنماط الحياة الصحية بين الشباب، مشيرًا إلى دور هذه الفعاليات في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشباب من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن رعاية الوزارة للمبادرة تأتي في إطار حرصها على دعم الفعاليات الرياضية ذات الأبعاد المجتمعية والبيئية والسياحية، وتوظيف الرياضة في إبراز المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مصر، وتعزيز صورتها أمام الوفود الدولية.

وتُقام المبادرة خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، عبر رحلة بالدراجات لمسافة نحو 500 كيلومتر، تنطلق من الجيزة مرورًا بالعاصمة الجديدة والعين السخنة والزعفرانة ورأس غارب ورأس جمشة، وصولًا إلى مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وتأتي النسخة الخامسة استكمالًا للمبادرة التي انطلقت عام 2022 بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وامتدت خلال السنوات التالية إلى عدد من الدول، من بينها سلطنة عُمان والإمارات وجورجيا وأذربيجان.

وتشهد محطة رأس جمشة تنظيم أنشطة تخييم ضمن مشروع المعسكرات الرياضية للأسر والشباب «يلا كامب – YALLA CAMP»، على أن تختتم الرحلة فعالياتها يوم 18 نوفمبر بمدينة الجونة، وصولًا إلى ميناء أبو تيج.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مبادرة «TOUR DE COP RED SEA 2026»

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