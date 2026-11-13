المكسيك تعلن توقف قوافل المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عدم وجود قوافل مهاجرين تواصل حاليا رحلتها عبر الأراضي المكسيكية باتجاه الحدود الأمريكية، مؤكدة أن السلطات تمكنت من احتواء التحركات الأخيرة للمهاجرين، في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على مكسيكو سيتي لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «رويترز»، الجمعة 13 نوفمبر 2026، عن شينباوم قولها إن قافلتين كانتا موجودتين داخل الأراضي المكسيكية، إلا أن إحداهما تفككت خلال رحلتها، بعدما تراجع عدد المشاركين فيها بصورة كبيرة، بينما كانت الأخرى في مرحلة التشكّل، مشيرة إلى أن معظم المهاجرين فضلوا العودة إلى بلدانهم الأصلية بعدما أدركوا صعوبة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتأتي التصريحات المكسيكية ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي توعد بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المكسيكية إذا لم تتحرك السلطات المكسيكية لوقف قوافل المهاجرين التي وصفها بأنها تتجه بصورة غير قانونية نحو الأراضي الأمريكية.

وأكدت شينباوم أن الحكومة المكسيكية لا تعتزم استخدام القوة لتفريق تجمعات المهاجرين، موضحة أن السلطات تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع هذه التحركات، من خلال التواصل مع المشاركين وتقديم المعلومات والمساعدات الإنسانية، وإقناعهم بالعودة إلى بلدانهم أو تسوية أوضاعهم داخل المكسيك وفقا للظروف المتاحة.

وكانت الرئيسة المكسيكية قد أوضحت في مؤتمرها الصحفي الخميس أن إحدى القوافل، التي ضمت نحو 600 مهاجر في ولاية تشياباس جنوبي البلاد، تراجع عدد أفرادها إلى أقل من 100 شخص، فيما أجرت السلطات اتصالات مع مجموعة أخرى من المهاجرين القادمين من هندوراس لإقناعهم بصعوبة مواصلة الرحلة إلى الولايات المتحدة

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار أزمة الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية، إذ أفادت رويترز في 11 نوفمبر بأن مجموعة تضم نحو 1500 مهاجر بدأت التحرك من مدينة تاباشولا جنوبي المكسيك، لكنها كانت تستهدف في مرحلتها الأولى الوصول إلى العاصمة مكسيكو سيتي لطلب المساعدة الحكومية، وليس الوصول المباشر إلى الحدود الأمريكية.

ويرتبط التصعيد أيضا بالمفاوضات التجارية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، التي تسعى خلالها الحكومة المكسيكية إلى تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية، بالتزامن مع مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتؤكد المواقف المتبادلة أن ملف الهجرة بات ورقة ضغط رئيسية في العلاقات بين البلدين، في وقت تحاول فيه الحكومة المكسيكية احتواء التحركات الحدودية دون اللجوء إلى القوة، وتجنب تصعيد تجاري قد ينعكس على اقتصادها وصادراتها إلى السوق الأمريكية