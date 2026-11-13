جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 عناصر من حماس في غزة وتفكيك ورشة لتصنيع الأسلحة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، اليوم الجمعة، مقتل أكثر من 10 عناصر في غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي، من بينهم عنصران قال الجيش إنهما شاركا في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، أن العمليات استهدفت عناصر اتهمهم بتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، والعمل على إعادة بناء قدرات حركة حماس، بما اعتبره انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح البيان أن من بين القتلى محمد عطا زكي كيشاوي، الذي وصفه بأنه عضو في قوة النخبة التابعة لحماس، وهاني إبراهيم سعيد خضري، قائد سرية إمداد في كتيبة صبرا التابعة للحركة.

وأضاف أن الغارات أسفرت أيضًا عن مقتل علي نعيم عيش أبو عاصي، الذي اتهمه الجيش بالمشاركة في تصنيع الأسلحة وإدارة ورشة تابعة لمقر الإنتاج في الجناح العسكري لحماس، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية فككت المنشأة، التي قال إنها كانت تنتج أسلحة لاستخدامها ضد المدنيين والعسكريين الإسرائيليين.

وأشار الجيش إلى اتخاذ إجراءات قال إنها تهدف إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، من بينها استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية، مؤكدًا استمرار انتشار قواته في المنطقة وفقًا لترتيبات وقف إطلاق النار، ومواصلة عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تنفيذ الجيش الإسرائيلي والشاباك غارة جوية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس، خلال يومي الأربعاء والخميس، بهدف استهداف محمد أبو إسماعيل، الذي وصفه الجيش بأنه قائد لواء خان يونس.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة في غزة إعلان مقتل 6 أشخاص جراء الهجوم، بينهم طبيب وطفل، فيما لم تتضح حتى الآن نتيجة استهداف أبو إسماعيل، ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي نجاح عملية الاغتيال.