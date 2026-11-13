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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تعرف على الموعد والبدائل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه في الجيزة
انقطاع المياه في الجيزة
خالد يوسف

أعلنت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق الحيوية مساء اليوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، في إطار تنفيذ أعمال ربط خطوط المياه الفرعية على خط المياه الرئيسي، وذلك ضمن مشروع التطوير الشامل لمحور الإخلاص الذي يهدف إلى تيسير حركة المرور ورفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق بالمنطقة، وعلى الرغم من التأثير المؤقت لهذا الانقطاع على الحياة اليومية للمواطنين، إلا أنه يمثل خطوة أساسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتوفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات التوسع العمراني المستقبلي.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق والمرافق الحيوية بالمحافظات. 

مواعيد وأماكن الانقطاع المستهدفة

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الفترة الزمنية المحددة لانقطاع المياه بدقة لضمان إحاطة المواطنين علمًا بالموعد والترتيب مسبقًا. 

مياه الشرب

وتبدأ فترة الانقطاع اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2026، بإجمالي مدة عمل تصل إلى ست ساعات متواصلة.

انقطاع مياه الشرب

أما عن المناطق الجغرافية المتأثرة، أوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيشمل المنطقة المحصورة ابتداءً من محور عمرو بن العاص وحتى شارع عثمان محرم، حيث تعتبر هذه المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ما يستدعي من كافة القاطنين والجهات الخدمية هناك اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أي أزمة محتملة خلال ساعات الإيقاف.

الأسباب الفنية للانقطاع 

ترجع الأسباب الرئيسية وراء هذا القطع المؤقت إلى تنفيذ أعمال هندسية وفنية دقيقة تتعلق بربط خطوط مياه الشرب الفرعية ذات الأقطار (100 و150 مم) على الخط الرئيسي ذي القطر (300 مم زهر مرن). 

تنفيذ أعمال هندسية

وتأتي هذه الأعمال في صلب مشروع تطوير "محور الإخلاص"، والذي يتطلب إعادة توجيه وتحديث شبكات المرافق المتعارضة مع مسار التطوير الجديد، سواء كانت خاصة بمياه الشرب، أو الصرف الصحي، أو الكهرباء والغاز.

وتنفذ هذه الأعمال تحت إشراف طواقم هندسية وفنية متخصصة تسعى للالتزام بالجدول الزمن المخطط بدقة، بحيث لا تتجاوز مدة الانقطاع الساعات المعلنة، لضمان سرعة إعادة ضخ المياه في موعدها المحدد دون إحداث أي تعطيل طويل الأمد للمصالح العامة والخاصة.

الإجراءات الاحترازية وتدابير الجهات المعنية

في إطار حرصها على التخفيف من حدة الآثار الناجمة عن الانقطاع، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة باتخاذ حزمة من التدابير التنظيمية والاحترازية. 

ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات، توفير سيارات مياه شرب نقية ومجانية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع للتعامل مع أي حالات طارئة أو احتياجات عاجلة للمواطنين. 

كما خصصت الشركة الخط الساخن رقم (125) لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين واستدعاء سيارات المياه عند الضرورة القصوى.

وفي السياق ذاته، وجهت الجهات التنفيذية نداءً عاجلاً إلى أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية والخدمية الواقعة في نطاق قطع المياه، بضرورة تدبير احتياجاتهم الكافية من المياه النقية قبل بدء فترة الانقطاع، لضمان استمرار تقديم خدماتهم للمواطنين بشكل منتظم ودون توقف.

نحو بنية تحتية عصرية ومستدامة

تجسد هذه الأعمال الدورية لقطع المياه وإصلاح الخطوط حجم التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة وشركات المرافق؛ بهدف تطوير شبكات البنية التحتية المتآكلة أو التي تتطلب إعادة تأهيل بالتوازي مع المشروعات القومية للطرق والمحاور المرورية. 

تطوير شبكات البنية التحتية

ويلعب الوعي المجتمعي والتعاون الفعّال من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت الحيوية في تدبير الاحتياجات مسبقًا، دورًا محوريًا في إنجاز هذه الأعمال بسلاسة ويسر. 

الموعد والبدائل انقطاع المياه تطوير البنية التحتية شبكات الطرق والمرافق الحيوية محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن الجيزة

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