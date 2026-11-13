مؤسسات الاتحاد الأوروبي تواصل أعمالها بصورة طبيعية رغم العطل العالمي في خدمات مايكروسوفت

واصلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعمالها بصورة طبيعية، اليوم الجمعة، رغم العطل الرقمي العالمي الذي أصاب خدمات شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، وأدى إلى اضطرابات في خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» ومنصة الاجتماعات «تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» في عشرات الدول.

وذكر مجلة «بوليتيكو» الإخبارية أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لم تتأثر أعمالها بصورة كبيرة بالعطل، موضحا أن تأثيره على المفوضية كان محدودا للغاية، واقتصر على بطء بعض التطبيقات، مثل «شيربوينت»، بينما ظلت خدمتا «أوتلوك» و«تيمز» تعملان بصورة طبيعية.

ونقل الموقع عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه قوله إن العطل لم يؤثر على سير عمليات المؤسسة، فيما أفاد مسؤول بمجلس الاتحاد الأوروبي بأن خدمات البريد الإلكتروني والاجتماعات تعمل بصورة طبيعية، وأكدت الدائرة الصحفية للبرلمان الأوروبي عدم تأثرها بالعطل، مع استمرارها في متابعة الوضع احترازيا.

وأشار التقرير إلى أن العطل، الذي بدأ يوم الخميس، تسبب في اضطرابات بخدمات مايكروسوفت في 74 دولة على الأقل، وسجل موقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد أعطال الإنترنت نحو 140 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة «أوتلوك» عند ذروة الاضطراب. وكانت مايكروسوفت قد أعلنت صباح الجمعة أن استعادة الخدمات لا تزال متفاوتة، مؤكدة عدم وجود أدلة على نشاط خبيث مرتبط بالواقعة.

وأضافت «بوليتيكو» أن العطل أعاد تسليط الضوء على اعتماد الشركات والحكومات الأوروبية على خدمات مايكروسوفت، وعلى الدعوات المتزايدة لتعزيز الاستقلال التكنولوجي الأوروبي وتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيرا إلى أن ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية نقلت في عام 2025 نحو 40 ألف حساب بريد إلكتروني من خدمات مايكروسوفت إلى بدائل مفتوحة المصدر.