ناجي الشهابي: محمد صلاح ثروة وطنية وسفير مشرف لمصر

أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن النجم المصري العالمي محمد صلاح يمثل ثروة وطنية وأحد أبرز سفراء القوة الناعمة المصرية، وأن اقترابه من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بقميص المنتخب الوطني يستحق أن يلتف حوله المصريون والعرب بالدعم والمساندة والدعاء بالتوفيق.

وقال الشهابي إن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم حقق شهرة عالمية، وإنما قصة نجاح مصرية استثنائية، بدأت من إحدى قرى الريف المصري، ووصلت بالموهبة والإرادة والعمل الجاد إلى قمة الكرة العالمية، ليصبح نموذجًا ملهمًا لملايين الشباب، ودليلًا على قدرة أبناء مصر على منافسة أعظم نجوم العالم ورفع اسم وطنهم عاليًا.

تحطيم الأرقام القياسية لا ينتقص من إنجازات النجوم السابقين

وأضاف رئيس حزب الجيل أن اقتراب صلاح من معادلة الرقم القياسي للهداف التاريخي لمنتخب مصر، ثم الانفراد به، يمثل لحظة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا أن تحطيم الأرقام القياسية لا ينتقص من إنجازات النجوم السابقين، وإنما يضيف إلى رصيد الكرة المصرية ويؤكد تواصل الأجيال في صناعة المجد الرياضي.

وشدد الشهابي على أن إنجازات محمد صلاح تتجاوز حدود الملاعب، باعتباره نموذجًا مشرفًا للنجاح المصري والعربي، وأحد رموز القوة الناعمة التي تعزز مكانة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدًا أن كل مصري يرفع علم بلاده في المحافل الدولية يستحق التقدير والدعم والاعتزاز.

وأعرب الشهابي عن خالص أمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر الوطني، بجهازه الفني وجميع لاعبيه، في مباراته أمام مالاوي، مؤكدًا أن فوز المنتخب وإسعاد الجماهير المصرية هو الهدف الأول، وأن فرحة المصريين ستكون مضاعفة إذا اقترن الانتصار بتحقيق محمد صلاح إنجازه التاريخي المنتظر.

وأكد رئيس حزب الجيل أن المنتخب الوطني يمثل آمال الملايين من أبناء الشعب المصري، وأن روح الفريق والعمل الجماعي والإصرار على الفوز هي الطريق لتحقيق البطولات واستعادة المكانة التي تستحقها الكرة المصرية إفريقيًا ودوليًا.

واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه بدعوة المصريين والأشقاء العرب في كل مكان إلى الدعاء لمنتخب مصر بالتوفيق والفوز، ولمحمد صلاح بأن يكتب الله له فصلًا جديدًا في تاريخه الرياضي المشرف، الذي نفخر به جميعًا.

وقال الشهابي:

«اللهم وفق أبناءنا لاعبي منتخب مصر، وسدد خطاهم، وألّف بين قلوبهم، واحفظهم من كل سوء، واكتب لهم النصر وإسعاد شعبهم. اللهم احفظ ابننا محمد صلاح، وبارك في صحته وعافيته وموهبته، ووفقه لتحقيق حلمه، واكتب له مزيدًا من المجد بقميص منتخب بلاده».

واختتم قائلًا: «كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، وكل الدعوات لابننا محمد صلاح.. فمصر تفخر بأبنائها، والعرب يعتزون بنجاحاتهم، ونسأل الله أن تكون مباراة مالاوي ليلة فرح جديدة للمصريين، وصفحة مضيئة تضاف إلى التاريخ المشرف للكرة المصرية».