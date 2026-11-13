برلماني: تعميق التصنيع المحلي خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب ، أهمية توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل جديدة .

دعم الصناعة الوطنية



و أشار " نظير " في تصريحاته إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا أن هذا التوجه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبي.

جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين مع توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة General Motors، وأوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة Procter & Gamble، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث تعزيز استثمارات الشركتين وتوسيع أنشطتهما الإنتاجية والتصديرية في مصر.

وخلال لقائه مع مسؤولي General Motors، بحث الوزير فرص تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية للسيارات وجذب المزيد من الموردين العالميين، إلى جانب تعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية، وفرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.