وزير الاستثمار يبحث مع ستاندرد تشارترد تعزيز التعاون في أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الدولية

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ماندي دي فيليبو، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد للأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، لبحث التعاون في أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم وصول الشركات المصرية إلى الأسواق المالية الدولية.

طرح مرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة

واستعرض الوزير جهود توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والفرص الاستثمارية المتاحة، وفي مقدمتها الطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية، إلى جانب إعداد شركات مصرية للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

وبحث الجانبان التعاون في تنظيم جولات ترويجية دولية للشركات المصرية، خاصة بالسوق الأمريكية، والتواصل مع المستثمرين الدوليين، وتطوير أدوات التمويل القائمة على التدفقات النقدية المستقبلية للأصول والمشروعات.

ومن جانبها، أكدت ماندي دي فيليبو اهتمام البنك بتعزيز أعماله في مصر واستعداده للتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين الدوليين، والتنسيق مع فرق البنك لتنظيم الجولات الترويجية للشركات المصرية.