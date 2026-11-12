وزير الاستثمار يبحث مع ماستركارد التعاون في تطوير خدمات التصدير ودعم الابتكار

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تاكر فوت، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والسياسات بشركة Mastercard العالمية، بمقر السفارة المصرية في واشنطن، لبحث التعاون في تطوير خدمات التصدير ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة

واستعرض الوزير جهود إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، التي تستهدف تمكين الشركات من تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة المصدرين على الوصول للأسواق الخارجية وتيسير خدمات الشحن والتمويل والمدفوعات، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين.

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات Mastercard وبرامجها الدولية في دعم الشركات الناشئة، وتطوير المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، وتوفير الدعم الفني للمنظومة الجديدة.

وأعرب تاكر فوت عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المبادرة، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية مع فريق الشركة في مصر لبحث مجالات التعاون.