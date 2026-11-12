قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع ماستركارد التعاون في تطوير خدمات التصدير ودعم الابتكار

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  تاكر فوت، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والسياسات بشركة Mastercard العالمية، بمقر السفارة المصرية في واشنطن، لبحث التعاون في تطوير خدمات التصدير ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة 

واستعرض الوزير جهود إطلاق البيئة التجريبية التنظيمية لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، التي تستهدف تمكين الشركات من تطوير حلول رقمية مبتكرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة المصدرين على الوصول للأسواق الخارجية وتيسير خدمات الشحن والتمويل والمدفوعات، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين.

كما بحث الجانبان الاستفادة من خبرات Mastercard وبرامجها الدولية في دعم الشركات الناشئة، وتطوير المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، وتوفير الدعم الفني للمنظومة الجديدة.

وأعرب تاكر فوت عن اهتمام الشركة بالمشاركة في المبادرة، واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية مع فريق الشركة في مصر لبحث مجالات التعاون.

الرقابة المالية الشركات الناشئة المدفوعات الرقمية المصدرين المصريين خدمات الشحن الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

جولة وفد مستقبل وطن بجامعة قنا

رئيس جامعة قنا يبحث مع وفد حزب مستقبل وطن سبل دعم المستشفيات الجامعية

الدكتور احمد رتيب

بعد العثور على جثمانه في ترعة الإبراهيمية.. مستشفيات جامعة المنيا تنعى الدكتور رتيب

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يكرم عددا من مهندسي مياه الشرب والصرف الصحي

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد