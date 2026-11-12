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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق أسبوع النزال لـ«PFL» في دبي استعداداً لبطولة العالم للوزن الثقيل السبت المقبل

انطلاق أسبوع النزال لـ«PFL» في دبي استعداداً لبطولة العالم للوزن الثقيل السبت المقبل
انطلاق أسبوع النزال لـ«PFL» في دبي استعداداً لبطولة العالم للوزن الثقيل السبت المقبل
أ ش أ

 انطلقت في دبي فعاليات أسبوع النزال لرابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة البطولة العالمية المرتقبة، التي تقام يوم السبت 14 نوفمبر الجاري في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم.

واستُهلت فعاليات أسبوع النزال أمس بالتمارين المفتوحة للمقاتلين على شاطئ «كايت بيتش» بدبي، حيث أُتيحت الفرصة للجماهير وعشاق الرياضات القتالية لمتابعة استعدادات النجوم المشاركين في البطولة عن قرب، في أجواء رياضية وتفاعلية تعكس الاهتمام المتزايد برياضات الفنون القتالية المختلطة في دبي.

وتتواصل الفعاليات اليوم الخميس 12 نوفمبر، بإقامة المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة في مسرح «نيو كوفنت غاردن» بمول الإمارات، بحضور أبرز المقاتلين المشاركين، وفي مقدمتهم الروسي فاديم نيمكوف، حامل لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، ومواطنه سيرجي بيلوستيني، المصنف الثالث في الرابطة، اللذان يلتقيان في النزال الرئيسي للدفاع عن الحزام العالمي.

ويشهد المؤتمر الصحفي أيضاً حضور نجم الملاكمة الأمريكي جيك بول، والمقاتل الفرنسي سيدريك دومبيه، لتسليط الضوء على نزالهما المرتقب في الملاكمة، والمقرر إقامته يوم 24 ديسمبر المقبل في «كوكاكولا أرينا» بدبي، ضمن فعاليات مؤسسة «موست فاليوابل بروموشنز» (MVP)، في مواجهة تستقطب اهتماماً عالمياً واسعاً، وتعزز مكانة دبي وجهة رئيسية لاستضافة كبرى بطولات الرياضات القتالية.

ويشارك في المؤتمر كذلك عدد من نجوم البطولة، من بينهم البلجيكي باتريك حبيرورا والمصري عمر الدفراوي، اللذان يتواجهان في النزال الرئيسي المشترك لفئة وزن الوسط، إلى جانب عدد من المقاتلين المشاركين في بقية النزالات.

وتتواصل الاستعدادات يوم غد الجمعة 13 نوفمبر، بإقامة مراسم الوزن الرسمية للمقاتلين والمواجهات المباشرة الأخيرة قبل دخول القفص، للتأكد من جاهزية المشاركين واستيفائهم متطلبات الأوزان المعتمدة، تمهيداً لانطلاق المنافسات.

وتبلغ فعاليات أسبوع النزال ذروتها يوم السبت 14 نوفمبر، مع إقامة ليلة النزالات العالمية في «كوكاكولا أرينا»، التي يتصدرها النزال المرتقب على حزام بطولة العالم للوزن الثقيل بين نيمكوف وبيلوستيني، إلى جانب مجموعة من المواجهات القوية التي تجمع نخبة من المقاتلين الدوليين.

وتُعد هذه البطولة النسخة الرابعة التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين في دبي، والأولى منذ اندماجها مع مؤسسة «موست فاليوابل بروموشنز»، في إطار التعاون المستمر مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بما يسهم في استقطاب المزيد من الأحداث الرياضية العالمية، وتعزيز السياحة الرياضية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية الكبرى ووجهة مفضلة لنجوم الرياضات القتالية وجماهيرها من مختلف أنحاء العالم.

فعاليات أسبوع النزال لرابطة المقاتلين المحترفين «PFL» مجلس دبي الرياضي و دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

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