من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل

بينما كانت الباخرة السياحية «مصر» تواصل رحلتها النيلية باتجاه جنوب محافظة سوهاج، توقفت رحلتها بشكل مفاجئ إثر شحوطها بالقرب من الكوبري العلوي بمدينة سوهاج، وعلى متنها 39 سائحًا أجنبيًا، لتتحول المنطقة إلى موقع لجهود إنقاذ وتدخل مكثفة لإعادتها إلى مسارها الملاحي.

4 صنادل نهرية لمحاولة إعادة الباخرة لمسارها

وتعمل الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ والتدخل السريع، على تنفيذ مناورات لسحب الباخرة السياحية وإعادة تعويمها، حيث جرى الاستعانة بـ4 صنادل نهرية للمشاركة في أعمال السحب، تمهيدًا لاستئناف رحلتها نحو المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة سوهاج قد تلقى بلاغًا بشحوط الباخرة أثناء إبحارها في الاتجاه القبلي، بالمنطقة الواقعة بحري الكوبري العلوي بمدينة سوهاج، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

34 سائحًا إنجليزيًا و5 أمريكيين على متن الباخرة

وتضم الباخرة 39 سائحًا أجنبيًا، بينهم 34 يحملون الجنسية الإنجليزية و5 من الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى طاقم العمل، وأكدت المحافظة أن جميع المتواجدين على متنها بحالة جيدة، ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

محافظ سوهاج يتابع تطورات الموقف

وفي السياق ذاته، يتابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تطورات الواقعة، موجهًا بتوفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع أعمال التعويم، مع التأكد من توفير سبل الرعاية والأمان للسائحين لحين الانتهاء من التعامل مع الموقف.

وتستمر الجهود الميدانية بموقع الشحوط لحين إعادة الباخرة إلى المجرى الملاحي الآمن، واستكمال رحلتها السياحية إلى جنوب المحافظة.