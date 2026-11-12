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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شرز كهربائي يوقف قطار «أسوان ـ القاهرة» بمحطة طما في سوهاج.. وعودة الحركة بعد دقائق

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محطة طما شمال محافظة سوهاج توقفًا مؤقتًا لقطار روسي قادم من أسوان ومتجه إلى القاهرة، بعد حدوث شرز كهربائي بإحدى عرباته؛ ما أدى إلى تصاعد أدخنة داخل العربة وإثارة انتباه الركاب، قبل التعامل مع العطل واستئناف الرحلة دون وقوع إصابات.

تفاصيل توقف القطار بمحطة طما

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث شرز كهربائي بالعربة رقم 14 أثناء وجود القطار بمحطة طما، وهو ما استدعى توقفه لعدة دقائق لحين فحص العطل والتعامل معه، خاصة بعد ملاحظة تصاعد الأدخنة من العربة.

وأدى الموقف إلى توقف حركة القطار بصورة مؤقتة، لحين التأكد من السيطرة على مصدر الشرز الكهربائي ومعالجة الخلل الذي تسبب في الواقعة.

وسرعان ما تم التعامل مع العطل الفني والسيطرة على الموقف، بما أتاح استئناف حركة القطار ومواصلة رحلته في اتجاه القاهرة، بعد توقف لم يستمر سوى دقائق معدودة.

ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين الركاب أو خسائر بشرية، فيما عادت حركة القطارات إلى طبيعتها بمحطة طما عقب الانتهاء من التعامل مع العطل، واستكمل القطار رحلته المقررة من أسوان إلى القاهرة.

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