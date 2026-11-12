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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حتى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد.. «تمويل العلوم» تدعم الابتكار والربط بين البحث العلمي والصناعة

دولة الابتكار
دولة الابتكار
نهلة الشربيني

تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، والتي من بينها مبادرة «دولة الابتكار»، وتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في دعم الصناعة وتحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات تكنولوجية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم للنداء الخامس من برنامج الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع (ASPIRE Egypt)، الذي يستهدف تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتكنولوجيات قابلة للتطبيق، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والصناعية.

ويقدم البرنامج مسارين للتمويل؛ الأول هو المسار التطبيقي، الذي يدعم المشروعات البحثية التطبيقية التي يقودها باحثون من مؤسسات أكاديمية أو بحثية مصرية، دون اشتراط وجود شريك صناعي، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري للمشروع الواحد، على ألا يقل مستوى الجاهزية التكنولوجية (TRL) عند التقدم عن المستوى الرابع.

أما المسار الثاني، فهو المسار الصناعي، ويستهدف دعم المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز البحثية وشريك صناعي مصري، لتطوير منتجات وتكنولوجيات وحلول قابلة للتطبيق في الصناعة، بتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري للمشروع الواحد، مع اشتراط مساهمة نقدية من الشريك الصناعي لا تقل عن 20% من إجمالي تكلفة المشروع، وألا يقل مستوى الجاهزية التكنولوجية عند التقدم عن المستوى الخامس.

وتصل مدة تنفيذ المشروعات المقبولة بالمسارين إلى ثلاث سنوات.

ويشترط أن تندرج المشروعات البحثية المتقدمة ضمن أحد المجالات ذات الأولوية، وتشمل الصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية، والأجهزة الطبية والتشخيصية والأجهزة العلمية، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة المياه وتحليتها وإعادة استخدامها، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين منخفض الكربون، والمواد المتقدمة والكيماويات المتخصصة ومدخلات الصناعات الإستراتيجية، والتصنيع المتقدم والإلكترونيات والنظم الصناعية، والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية الآمنة، والاقتصاد الدائري وتثمين المخلفات واسترداد الموارد، ومعالجة الخامات المعدنية وتركيزها وتعظيم قيمتها المضافة.

وتدعو الهيئة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والجهات البحثية والصناعية المعنية إلى الاطلاع على الشروط والقواعد التفصيلية للنداء، والتقدم بمقترحاتهم البحثية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك في موعد أقصاه 29 ديسمبر 2026، الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على تفاصيل النداء والتقدم بالمقترحات البحثية:
https://stdf.eg/web/grants/open

تمويل العلوم الابتكار الابتكار والربط بين البحث العلمي والصناعة البحث العلمي والصناعة البحث العلمي منتدى مصر 2026

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