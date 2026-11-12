قبل ما تدفعي فلوس.. إزاي تحصلي على كشف عيون ونظارة طبية مجانًا؟

تبحث كثير من الأسر عن أماكن الكشف المجاني على العيون، خاصة مع ارتفاع تكلفة الفحوصات الطبية والنظارات، وفي هذا الإطار تتيح وزارة الصحة والسكان خدمات الكشف على العيون ضمن القوافل الطبية العلاجية التي تصل إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب مبادرات صحية تستهدف فئات عمرية محددة.

وتشمل خدمات بعض القوافل توقيع الكشف الطبي على تخصص الرمد، وإجراء الفحوصات اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية للحالات المستحقة، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لاستكمال العلاج بالمستشفيات المختصة.

أين يمكنك الحصول على كشف عيون مجاني؟

يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال:

القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي تنتقل بين المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

القوافل الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

المبادرات الطبية التي تعلن عن تقديم خدمات الرمد والكشف على النظر للفئات المستهدفة.

وتختلف أماكن القوافل ومواعيدها والتخصصات المتاحة من محافظة إلى أخرى، لذلك يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية عن مواعيد القوافل قبل التوجه للكشف.

ما الخدمات التي يقدمها الكشف المجاني على العيون؟

بحسب الخدمات المتاحة في القافلة الطبية، قد تشمل:

الكشف على حدة الإبصار ومشكلات النظر. فحص العين وتشخيص بعض الأمراض. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لحالة المريض. صرف الأدوية المقررة للحالات التي تحتاج إليها. توفير النظارات الطبية للحالات المستحقة وفقًا لشروط القافلة. تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات المختصة.

إزاي تعرفي أقرب مكان للكشف المجاني؟

يمكن التواصل مع الخط الساخن 15335 للاستفسار عن خدمات المبادرات الصحية وأماكن تقديمها، ومتابعة مواعيد القوافل الطبية المعلنة من خلال وزارة الصحة والسكان والمحافظات.

كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمعرفة أماكن القوافل الطبية ومواعيد انطلاقها في كل محافظة.

هل يوجد كشف عيون مجاني للأطفال؟

نعم، توفر مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» خدمات فحص النظر والكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، مع تقديم العلاج والنظارات الطبية والتدخلات الجراحية للحالات التي تحتاج إليها بالمجان.

وتعمل المبادرة في جميع محافظات الجمهورية، ويتم الفحص الأولي من خلال الفرق الطبية المدرسية، بينما تُحال الحالات التي تظهر لديها مشكلات إلى عيادات متخصصة لاستكمال الفحص والعلاج.

وتؤكد المبادرة أن خدمات الكشف والعلاج والنظارات والجراحات مشمولة بالمجان وفقًا لنظامها.

لا تهملي زغللة العين أو الصداع المتكرر المصحوب بتغيرات في الرؤية، واحرصي على إجراء فحص طبي عند ظهور أي تغير ملحوظ في النظر، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.