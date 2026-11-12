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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
رنا عصمت

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار بعد ظهورها بفستان الزفاف في احتفالها بزواجها على مدير التصوير إبراهيم النجاري، في حفل أقيم بالقاهرة وسط أجواء عائلية اقتصر حضورها على الأهل والأصدقاء المقربين.

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها..

واختارت جيهان الشماشرجي فستان زفاف، جاء باللون الأبيض الناصع، بتصميم كلاسيكي أنيق يجمع بين البساطة والفخامة.

وتصدر الفستان تفاصيل الإطلالة بتصميم كورسيه مكشوف الأكتاف، مع ثنيات ناعمة عند منطقة الصدر تتوسطها وردة بارزة أضفت لمسة أنثوية مميزة، بينما جاءت التنورة واسعة ومنفوشة بقصة ملكية امتدت حتى الأرض.

ولم تكتف جيهان بتصميم الفستان، بل استعانت بطرحة طويلة من التول الشفاف، ونسقتها مع قفازات شفافة أضافت لمسة كلاسيكية مستوحاة من إطلالات العرائس التقليدية.

أما من الناحية الجمالية، فاحتفظت جيهان بشعرها الأحمر الكيرلي منسدلا بطبيعته، واختارت مكياجا هادئا أبرز ملامحها دون مبالغة، لتظهر بإطلالة طبيعية تتماشى مع شخصيتها.

واختارت جيهان وزوجها أجواء رومانسية لتوثيق لحظات زفافهما، حيث ظهرا في صور وسط الطبيعة وبين الجبال والغابات في مونتينيجرو، في جلسة تصوير عكست أجواء هادئة ومختلفة عن جلسات تصوير حفلات الزفاف التقليدية.

May be an image of wedding and text
May be an image of one or more people, beard and text
May be an image of wedding and text
May be an image of wedding and text
May be an image of ring
May be an image of suit, wedding and text
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي جيهان الشماشرجي

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فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

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