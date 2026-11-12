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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
رنا عصمت

لفتت الفنانة داليا البحيري الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة اختارت فيها اللون الذهبي ليكون عنوان ظهورها على السجادة الحمراء.

إطلالة داليا البحيرى..

واعتمدت داليا البحيري على فستان طويل باللون الذهبي، جاء بتصميم مكشوف عند منطقة الكتفين، مع تفاصيل لامعة وتطريزات زادت من بريق التصميم، إلى جانب فتحة ساق أضفت لمسة من الجرأة والأناقة على الإطلالة.

وحرصت على تنسيق الفستان مع حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، واختارت مجموعة من المجوهرات التي تضمنت أقراطا طويلة وإسوارة، لتكمل ظهورها بتفاصيل متناسقة.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت داليا بمكياج هادئ اعتمد على درجات النيود، مع شعر منسدل على جانبي الوجه، وهو ما منحها مظهرا أنيقا دون مبالغة.

وجاء ظهور داليا البحيري ضمن الحضور الفني الكبير الذي شهده افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يجمع سنويا أبرز نجوم وصناع السينما للاحتفاء بالفن السابع.

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورا كبيرا من نجوم الفن وصناع السينما، بدار الأوبرا المصرية، في دورة استثنائية تتزامن مع مرور 50 عاما على تأسيس المهرجان عام 1976.

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داليا البحيرى صور داليا البحيرى داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

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داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

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عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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