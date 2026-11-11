قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري
الدفاع المدني بغزة: كل ساعة تمر تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن
حاكم ولاية كاليفورنيا يصدر قرارا بإعفاء جميع المحكوم عليهم بالإعدام
تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار
العاصفة تشارلز تضرب البرتغال.. إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق مئات المتاجر والمدارس
الضحكة والحماس.. محمد صلاح ينشر صوره من التدريب الأول له تحت قيادة علي ماهر
البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه فجوة تصل إلى 800 مليون وظيفة خلال 15 عاماً
الكرملين: لا توجد خطط في الوقت الحالي لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب
مؤمن سليمان مديراً فيناً لـ سيراميكا كليوباترا خلفاً لـ على ماهر
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
إطلاق التوصيات الختامية لمؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
التسجيل يبدأ اليوم.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «بيتك في مصر»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
رنا عصمت

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومختلفة، اعتمدت فيها على فستان باللون الأبيض بتصميم منفوش ولافت، جمع بين الأنوثة والفخامة، لتتصدر إطلالتها اهتمام متابعيها ومحبي الموضة.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد مرتدية فستانا باللون الأبيض، تميز بتصميمه الضخم والمنفوش، الذي منح الإطلالة طابعا ملكيا يشبه إطلالات الأميرات، وجاء بقصة واسعة من الأعلى مع أكمام طويلة ومنتفخة بشكل لافت، لتضيف لمسة من الفخامة والتميز إلى التصميم.

واعتمدت هنا  الفستان على خامة شفافة وناعمة، مع طبقات متعددة من القماش المنسدل، وهو ما أضفى عليه حجما واضحا وحركة مميزة، خاصة عند منطقة الأكمام والأكتاف، بينما جاءت تفاصيل التصميم متناسقة لتمنحها إطلالة غير تقليدية بعيدة عن الفساتين الكلاسيكية المعتادة.

كما تميز الفستان بقصة فضفاضة وانسيابية، جعلته يبدو وكأنه قطعة فنية تجمع بين الجرأة والرقي، خاصة أن اللون الأبيض منح التصميم مزيدا من الهدوء والأناقة، وجعل تفاصيله البارزة أكثر وضوحا.

هنا الزاهد تختار مكياجا هادئا

ومن الناحية الجمالية، اختارت هنا الزاهد تسريحة شعر بسيطة وناعمة، حيث تركت شعرها منسدلا، بما يتناسب مع طبيعة الإطلالة وحجم الفستان، كما اعتمدت على مكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، مع لمسات ناعمة أظهرت نضارة بشرتها.

وحرصت هنا الزاهد على عدم المبالغة في التفاصيل الجمالية، لتترك مساحة أكبر للتصميم اللافت للفستان كي يكون محور الإطلالة، وهو ما منح ظهورها توازنا بين الأناقة والبساطة.

إطلالات هنا الزاهد تتصدر اهتمام الجمهور

وتحرص هنا الزاهد دائما على الظهور بإطلالات متنوعة تجمع بين الأناقة والعصرية، حيث تختار في كثير من المناسبات تصميمات مختلفة تبرز أنوثتها وتناسب طبيعة ظهورها، سواء كانت الإطلالات الكلاسيكية الهادئة أو التصميمات الجريئة وغير التقليدية.

وتعكس إطلالتها البيضاء الأخيرة اتجاها نحو الفساتين ذات الأحجام الكبيرة والأكمام المنفوشة، وهي من التفاصيل التي تمنح الملابس طابعا دراميا وفخما، وتجعلها مناسبة لجلسات التصوير والمناسبات الخاصة.

ونجحت هنا الزاهد في لفت الأنظار بتصميم مختلف، اعتمد على اللون الأبيض والتفاصيل المنفوشة، لتقدم إطلالة تجمع بين الرقة والفخامة وتؤكد تنوع اختياراتها في عالم الموضة.

No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية فستان منفوش بتصميم غير تقليدي هنا الزاهد صور هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

ترشيحاتنا

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

فعاليات المؤتمر الدولي.. «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» جلسة عمل تناقش بناء وعي الأسرة

مخرجات منتدى مصر..

ضمن مخرجات منتدى مصر.. "البحث العلمي" تطلق مبادرة "إقليم" لمواجهة 8 تحديات تنموية في 5 أقاليم

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»

مؤتمر تمكين المرأة يناقش الحماية الاجتماعية للحفاظ على الأسرة في يومه الثاني

بالصور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

رجيم بدون حرمان.. يجعل جسمك مكينة حرق ويساعد على خسارة الوزن

رجيم
رجيم
رجيم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء ملكية.. فستان منفوش بتصميم غير تقليدي

رجيم البحر المتوسط لمدة أسبوع.. جدول وجبات يساعد على خسارة الوزن

رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط
رجيم البحر المتوسط

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد