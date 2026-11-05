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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش 

تألقت نسرين طافش بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق والراقي، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.

 نسرين طافش 
 نسرين طافش 
 نسرين طافش 

وفي سياق أخر كشفت الفنانة نسرين طافش، مصير مسلسل أنا وهو وهم، التي تلعب بطولته مع الفنان أحمد صلاح حسني، والموقف تصويره منذ عدة أشهر.

وقالت نسرين طافش، في تصريح لموقع صدى البلد، إنها لا تعلم الجديد حول مسلسل أنا وهو وهم، مشيرة إلى أنها تترقب أعمال في رمضان 2027، ولكن لم تحسم قرارها حتى الآن ولم توقع رسميا على أي أعمال. 

مسلسل أنا وهو وهم
ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

أعمال نسرين طافش
يذكر أن نسرين طافش تواجدت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال حكاية "وصمة عار" من مسلسل "اسود باهت"، وهى من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي وشارك في بطولتها محمد لطفي وحسني شتا ومادلين طبر وإبراهيم السمان وبسنت حاتم وصولا عمر وعدد من الفنانين الشباب.

نسرين طافش إطلالة نسرين طافش تفاصيل إطلالة نسرين طافش فستان نسرين طافش

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