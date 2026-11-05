صادق الصباح يعلن دعمه لأشرف زكي: مساندة النقابة مسئولية مشتركة لحماية المهنة وحقوق الفنانين

أعلن المنتج صادق الصباح دعمه للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا أهمية مساندة النقابة واحترام دورها في الحفاظ على المهنة والدفاع عن حقوق الفنانين والعاملين في صناعة الدراما.

ونشر صادق الصباح رسالة دعم عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس»، أعرب خلالها عن تقديره لأشرف زكي، واعتزازه بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وكتب الصباح: «كل الدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية في مصر وحبيبي الدكتور أشرف زكي. نعتز بالتعاون مع النقابة، ونؤمن بأن احترام دورها ودعم جهودها مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في صناعة الدراما».

كل الدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية في #مصر وحبيبي الدكتور #أشرف_زكي. نعتز بالتعاون مع النقابة، ونؤمن بأن احترام دورها ودعم جهودها مسؤولية مشتركة بين جميع العاملين في صناعة الدراما. — Sadek sabbah (@sadeksabbah) November 5, 2026

وأكدت رسالة المنتج صادق الصباح على أهمية التعاون بين شركات الإنتاج والنقابة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الفنانين والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز استقرار صناعة الدراما المصرية.

دعم أشرف زكي

وتأتي رسالة صادق الصباح، ضمن حملة دعم واسعة من نجوم الفن للدكتور أشرف زكي، شاركت فيها كل من روجينا ودينا الشربيني وشيماء سيف وآخرين، وذلك بعد الجدل الأخير حول النقابة.

وكانت روجينا قد نشرت صورة لزوجها أشرف زكي وكتبت: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا.. نقيبي وأفتخر"، بينما كتبت دينا الشربيني: "دكتور أشرف زكي نقيبي وأفتخر".