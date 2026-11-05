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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شريهان لـ إليسا قبل طرح ألبومها «أليسار»: بحبك وبحترمك وفخورة بيكي

شريهان توجه رسالة حب ودعم لإليسا قبل طرح ألبومها الجديد «أليسار»: بحبك وبحترمك جدًا وفخورة بيكي
شريهان توجه رسالة حب ودعم لإليسا قبل طرح ألبومها الجديد «أليسار»: بحبك وبحترمك جدًا وفخورة بيكي
أوركيد سامي

حرصت النجمة شريهان على توجيه رسالة مليئة بالحب والتقدير إلى النجمة اللبنانية إليسا، وذلك قبل ساعات من طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم «أليسار»، معربة عن فخرها الكبير بها وبالخطوة الفنية الجديدة التي تخوضها خلال مشوارها الغنائي.

وشاركت شريهان متابعيها مقطع فيديو للنجمة إليسا، ظهرت خلاله وهي تتحدث عن تفاصيل ألبومها الجديد، وذلك عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وأرفقته برسالة دعم مؤثرة كتبت فيها: «بحبك وبحترمك جدًا وفخورة بيكي»، في لفتة لاقت اهتمامًا من جمهور النجمتين، خاصة مع اقتراب موعد إطلاق الألبوم المنتظر.

إليسا تطرح ألبوم «أليسار» في تجربة فنية مختلفة

وتستعد إليسا لطرح ألبومها الغنائي الجديد «أليسار»، اليوم الخميس، في خطوة تمثل محطة مهمة ومختلفة في مسيرتها الفنية، إذ تخوض من خلاله تجربة الإنتاج الموسيقي بشكل مستقل عبر شركتها الخاصة، لتقدم أعمالها وفق رؤيتها الفنية واختياراتها الموسيقية بعيدًا عن الأطر التقليدية للإنتاج.

ويحمل الألبوم أهمية خاصة بالنسبة لإليسا، ليس فقط لكونه عودة جديدة لها إلى الساحة الغنائية بمجموعة من الأغنيات المتنوعة، ولكن أيضًا لأنه يعكس مرحلة جديدة في حياتها الفنية، تسعى خلالها إلى امتلاك مساحة أكبر من الحرية في اختيار أعمالها وتحديد شكل تجربتها الموسيقية.

ويضم ألبوم «أليسار» 14 أغنية متنوعة، هي: «ليل يا ليل»، و«هبطّل أحب»، و«بدّي ياك»، و«كشف الحساب»، و«شتا الرياض»، و«مطارات»، و«ما تلاقيناش»، و«سهلة الأذية»، و«يبليك بالحب»، و«احتمال»، و«وشّي نوّر»، و«عطيني غمرة»، و«وعدني»، و«الأوضة الضلمة».

ومن المنتظر أن تقدم إليسا من خلال هذه المجموعة الموسيقية ألوانًا غنائية مختلفة، بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، في محاولة لتقديم تجربة متجددة تجمع بين التنوع الموسيقي والإحساس الذي اعتاد جمهورها على سماعه في أعمالها.

إليسا تكشف كواليس ألبومها الجديد والتحديات التي واجهتها

وكانت إليسا قد كشفت في وقت سابق عن عدد من التفاصيل المتعلقة برحلة التحضير لألبوم «أليسار»، موضحة أن العمل استغرق وقتًا أطول بكثير مما كانت تتوقع، بسبب مجموعة من الظروف الصعبة والتحديات والقضايا التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل رحلة إنجازه مليئة بالمحطات المختلفة.

وأكدت النجمة اللبنانية أنها تمسكت برؤيتها الفنية واختياراتها رغم الصعوبات التي واجهتها، وحرصت على أن يظهر الألبوم بالشكل الذي تطمح إليه، خاصة أنه يمثل تجربة شخصية ومهنية مهمة بالنسبة لها، بعد سنوات طويلة من العمل في مجال الغناء والتعاون مع شركات إنتاج مختلفة.

وشاركت إليسا جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تحدثت خلاله عن شعورها بالوصول أخيرًا إلى المرحلة التي كانت تسعى إليها، مشيرة إلى أنها أصبحت قادرة على تقديم ألبوم يتمتع بالحرية الفنية الكاملة، من إنتاجها الخاص، وبالطريقة التي تعبر عنها وعن قناعاتها الموسيقية.

وتأتي رسالة شريهان لتضيف حالة من الدعم المعنوي إلى إليسا قبل إطلاق ألبومها الجديد، في ظل حالة الترقب التي يعيشها جمهورها لمعرفة تفاصيل التجربة الغنائية الجديدة، وما تحمله من مفاجآت على مستوى الكلمات والألحان والتوزيعات الموسيقية، خاصة أن «أليسار» يمثل بداية مرحلة مختلفة في مشوار النجمة اللبنانية.

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