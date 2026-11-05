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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| زيكر 001 المحدثة 2027 الجديدة

زيكر 001 موديل 2027
زيكر 001 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة زيكر عن طرازها الجديد زيكر 001 موديل 2027، وتنتمي 001 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت 001 بتحديثات  جديدة وعصرية.

زيكر 001 موديل 2027

احتفظت سيارة زيكر 001 موديل 2027 بتصميم شوتينج بريك، وبنيتها الكهربائية ذات الجهد العالي البالغ 900 فولت.

أبعاد زيكر 001 موديل 2027

تأتي سيارة زيكر 001 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5029 مم، وعرض 1999 مم، وارتفاع 1545 مم ، وبها قاعدة عجلات بطول 3005 مم.

زيكر 001 موديل 2027

 

محرك زيكر 001 موديل 2027

تحصل سيارة زيكر 001 موديل 2027 علي قوتها من محرك كهربائي واحد مثبت في الخلف، ويحمل الرمز TZ230XYC04، من إنتاج شركة تشوتشو جيديان لتكنولوجيا السيارات الكهربائية التابعة لمجموعة جيلي.

زيكر 001 موديل 2027

وتنتج زيكر 001 موديل 2027 قوة 496 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 280 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستخدم بطارية من نوع ليثيوم فوسفات الحديد (LFP)، مع خلايا توفرها شركة تشجيانج جياو تونج لتكنولوجيا الطاقة، بينما تتولى شركة تشوتشو جيديان تصنيع حزمة البطارية وتجميعها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

 

مواصفات زيكر 001 موديل 2027

زودت سيارة زيكر 001 موديل 2027 بالعديد من المميزات، من ضمنها مصابيح خلفية ممتدة بعرض السيارة، وبها شعار زيكر في منتصف الواجهة الخلفية واسم الطراز 001 على الجهة اليمنى، وبها عجلات مقاس 19 بوصة، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب، وجناح خلفي، وبها مرايات جانبية، وبها صدادات أمامية وخلفية، وتصاميم جديدة للعجلات.

زيكر 001 موديل 2027

ويوجد بسيارة زيكر 001 موديل 2027 أيضا أقراص مكابح وملاقطها، إلى جانب الزخارف الجانبية والزجاج الأمامي وبعض الشعارات والعناصر الخارجية، وبها نظام سحب يسمح بجر مقطورة يصل وزنها الإجمالي المسموح به إلى 2000 كم، دون أن يؤثر تركيب تجهيز السحب على الطول المسجل للسيارة.

زيكر 001 موديل 2027

بالاضافة إلى أن سيارة زيكر 001 موديل 2027 بها، جهاز تسجيل بيانات أحداث المركبة (EDR)، وبها جهاز إلكتروني لدفع رسوم الطرق (ETC).

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